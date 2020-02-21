هل يجوز ان نقول الامام لغير المعصوم؟!

🖊🖊ماجد الشويلي

سالتني احدى الاخوات الفاضلات كيف نسمي الامام الخميني اماما وهو غير معصوم.؟؟!

فكان لي هذا الجواب ومن الله التوفيق

اختي الكريمة ان لكلمة امام معنى في اللغة وهو : (كل من يُقتدى به قولا وفعلا )

ومعنى آخر في الاصطلاح لايبعد كثيرا عن معناه اللغوي ، سوى ان لكل فرقة من المسلمين معاييرها وموازينها لاطلاق هذا الاصطلاح.

فالشيعة يطلقون هذا التعبير على الائمة الاثني عشر بعد وفاتهم _التفتي بعد وفاتهم سلام الله عليهم وليس في حياتهم _ وقد لازمتهم صفة الامام في تسميتهم والا فانهم في حياتهم الشريفة كانوا يُكنَّونَّ فحسب كأبي الحسن في اشارة للامام علي ع كما كان يسميه الرسول الاعظم هكذا وكذلك الصحابة ولا احد يناديه ياأمام !!!

فالتفتي أختي وحتى بقية الائمة ينادىٰ عليهم بيا ابا جعفر ويا ابا عبد الله الخ ..

وكذلك الزيدية فهم يطلقونها على ائمتهم وحكامهم حتى آخر حاكم عندهم من السلالة المتوكلية المنصور محمد البدر حميد الدين الذي انتهى حكمه عام 1962.

والسنة يطلقون هذه التسمية على أئمة المذاهب الاربعة وكذلك أئمة اهل الحديث .

والى زماننا هذا فهم يطلقون هذه التسمية على شيخ الازهر ويلقبونه بالامام الاكبر احمد الطيب.

وامام الحرم المكي

وجميع المسلمين يسمون امام الصلاة بالامام وامام المسجد وهكذا ...

والقرآن اباح للانسان العادي السعي لان يكون اماما (قدوة)بقوله تعالى

((واجعلنا للمتقين اماما))74الفرقان

بل قال عن كبار اهل الضلال

((وجعلناهم أئمة يدعون الى النار))41 القصص

وعن الامام السجاد قال

((كل سائس امام)) مستدرك الوسائل ج11 ص 154

اما امير المؤمنين ع وفي النهج الشريف فقد ورد ذكر هذه المفردة واطلقها بنفسه على غير المعصوم بل على اناس عاديين.

قال سلام الله عليه في الحكم القصار للنهج الشريف.

(( من نصب نفسه للناس اماما فعليه ان يبدأ بتعليم نفسه))

اذا اي واحد منا يمكن ان يكون اماما بمعنى القدوة

وقال سلام الله عليه لعثمان بن عفان .

((انشدك الله ان لاتكون امام هذه الامة المقتول ))نهج البلاغة ص331 محمد عبده ط بيروت

لانه كان يحذره من القتل وهو حينها يقر له بانه امام الامة اي قدوتها لكنه لايريده ان يكون الامام المقتول الذي اشار له الرسول (ص) في حدثه.

بل اكثر من ذلك وضوحا هو قوله سلام الله عليه

((انما الشورى للمهاجرين والانصار فاذا اجتمعوا على رجل وسموه اماما كان ذلك لله رضى )) نهج البلاغة ص340 ط بيروت .. محمد عبده

والشيعة ايضا دابوا على اضفاء هذا اللقب على كثير من العلماء كالامام عبد الحسين شرف الدين والامام موسى الصدر والامام الخوئي وهكذا ...

وهم يريدون بذلك القدوة في الافعال والاقوال

ومن هنا لازم لقب الامام لشخصية روح الله العظيمة فاصبح يسمى بالامام الخميني(رض) والامام الخامنئي حفظه الله

والله اعلم واحكم

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