المقالات

النيران الصديقة  تسقط الجوكر الامريكي

36 2020-01-20

يوسف الراشد

 

 

الجوكر هذه التسمية الجديدة التي طفحت على المشهد العراقي ورافقت مسيرة التظاهرات وهي صفحة من الصفحات الامريكية التي اطلقتها على بعض الجماعات والكروبات التي اندست داخل المتظاهرين وقاموا باعمال عبث وشغب واعتداء واستهداف القوات الامنية المكلفة بحماية المتظاهرين في منطقة السنك والخلاني وشارع الرشيد وساحة الوثبة والمناطق المحيطة بها ورميهم بالحصى والحجارة والمولوتوف والنار كما وقاموا بحرق الاطارات وقطع الشوارع الفرعية والرئيسية وحرق بعض المؤوسسات والدوائر القريبة من مكان التظاهر وهذه المجاميع تطلق على نفسها ( جماعة مكافحة الدوام ) ومن الملفت للنظر فان هذه المجاميع انتشرت في المحافظات بشكل سريع وهي تقوم باعمال التخريب والعبث وعند قيام الجهات الامنية المسؤولة بحماية هذه المناطق والحفاض عليها من هؤلاء واعتقال المنحرفين والمخربين والمندسين ( الجوكر ) والقاء القبض عليهم والتحقيق معهم واخذ افادتهم وايداعهم التوقيف وتحويلهم الى المحاكم لكي ينالوا جزاءهم العادل وفق الاعترافات التي يدلون بها يقوم بعض قضاة المحاكم والمحققين المتواطئون مع هذه الجماعات باخلاء سبيلهم واطلاق سراحهم ليعودوا مرة اخرى لممارسة دورهم الاجرامي وان هذا الامر قد تكرر في بعض المحافظات التي تشهد فيها اعمال حرق وتدمير للممتلكات العامة والخاصة وهم مدعومين من السفارة الامريكية ومخابرات الدول الخليجية  ويتقاضون مبالغ كبيرة لتمويل هذا المخطط وانجاح هذا المشروع ان ماحدث خلال هذه اليومين الماضيين في ذي قار والديوانية وبابل والنجف من تصعيد وتعطيل الدوام واعطاء عطلة رسمية واعمال شغب وتصادم بين هذه الجماعات المنحرفة وعشائر الجنوب والوسط الذين اعلنوا البراءة من كل من يرتكب أعمال تخريبية ويجر هذه المحافظات للفوضى فهو مهدور الدم وخارج على القانون وطالبوا خلال تجمعاتهم ووقفاتهم الاحتجاجية الأجهزة الأمنية باعتقال هؤلاء المخربين وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية الكفيلة بحقهم وبحفظ الأمن وحماية المؤسسات والممتلكات العامة وادانه كل عمل تخريبي وطالبوا البرلمان بسرعة تلبية مطالب المتظاهرين والاسراع بمحاكمة قتلة المتظاهرين  من أبناء المحافظة

ان مانشاهده من الانفلات الامني وتفرج القوات الامنية على مايحدث وعدم تدخلها بالوقت المناسبة شجع هؤلاء المندسين (الجوكر ) من التمادي في اعمال الشغب والتخريب تحت حجة التظاهر والمطالبة بالحقوق وحرف التظاهرات عن مسيرها الصحيح تطبيقاً لأجندة خارجية لا تريد الخير للعراق  وان الصدمة التي تلقتها امريكا وافقدت صوابها عندما صوت البرلمان باخراج القوات الاجنبية من العراق فهي تحاول الضغط من خلال شركاؤها من السنة والاكراد للتاثير على القرار الشيعي فعمدت على اثارة الفتنة في العراق وضرب الحشد الشّعبي واغتيال القيادات وتجريم الآخرين ومطاردة الباقين وتحريك عملائها لضرب الأمن والاستقرار ممّا جعلهم يشعرون أنّهم خسروا الشّعب العراقيّ وان النيران الصديقة قد اسقطت الجوكر الذي راهنوا عليه وبفضل الدّماء الزكية التي سالت على ارض العراق .

ـــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ما هو تعريف الناشط المدني ؟؟!!
النيران الصديقة  تسقط الجوكر الامريكي
لماذا الحشد ؟!
التظاهرات وركوب الموجه
الإ البنى التحتية
حلم مع صدام..!
خطاب يثبت الإنتصار..
الى من وجه الشيخ الكربلائي خطبة الجمعة في 17/1؟!
خطاب ترامب بين الكذب والوقاحة
التعليم وطن
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.41
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
محمد : يالله وينكم بس تحچون اتفاقية الصين واتفاقية الصين وكل شي ماكو والصين جاهزين ١٠٠ بالمية اي وينكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... الشيح علي الكوراني يدعو رئيس الوزراء الى تفعيل الاتفاقية مع الصين
Mohamed Murad : ماهذا ...؟؟ هذه وصمة عار ...اين اهل الناصرية ؟؟ كيف يسكتون على هولاء الشاذين وابناء البغايا ... ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
ام فاطمة : لوانت فقير وماعندك شلون هيج بنات ..فدوة ...مرتبات وتعبانات بالجنط المدرسية تجيبهن؟؟ هذا يستهزأ بعقول الناس ...
الموضوع :
فضيحة ... السفارة البريطانية تجلب شخص ينتحل صفة متظاهر في ساحة التحرير يبيع بناته بكل وضاعة
احمد : لا تقولوا حشد شعبي إنما من الشعب من قلب غير صاف من الكادورات بل قولوا الحشد المقدس ...
الموضوع :
الحشد الشعبي يصدر بيان "العهد والوفاء" للمهندس
Hane : المايرضة بتشييعه بس السافل وبن الحيض... https://youtu.be/B3O7bXf0IY4 ...
الموضوع :
صدامات بين العشائر ومجاميع الجوكر بالناصرية بعد محاولة المجرمين منع تشييع جثمان الشهيد القائد ابو مهدي المهندس
حسن : لما خرج هذا الاحمق الجاهل الجائع من العراق عام واحد وتسعون ليس هاربا من بطش النظام البائد ...
الموضوع :
بعد تصويت البرلمان ... العميل المرتزق الوضيع عدنان الزرفي : خسرنا حليفاً مفيداً وربحنا عدواً يخشاه الجميع
حيدر زهيره : تربطنا بالتراب علاقة وثيقة فمنه خلقنا كسائر البشر لكننا تفوقنا باتباعنا ابي تراب ...
الموضوع :
بالفيدو .... الشهيد القائد ابو مهدي المهندس ينفض التراب عن احد مقاتلي الحشد الشعبي
احمد : لعنة الله عليهم والملائكة والناس أجمعين الجوكر مثل الإعلام الأموي اوهم الناس ان علي امير المؤمنين عليه ...
الموضوع :
اكاذيب الجوكر
احمد : اللهم عجل لوليك الفرج اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا واجعلهم طرائق قددا بحرمة اسمك الشريف الأعظم وصل ...
الموضوع :
فوكس نيوز: استقالة مدير مكتب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
احمد : الطرفين خارج والعراق حر ولا الجبناء الذين تترتعد فرئصهم خوف وجبن من اسم اميركا من أراد الحرب ...
الموضوع :
حرب نفسية يقودها الجوكر الإلكتروني ضد طرد الامريكان
فيسبوك