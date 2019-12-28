المقالات

 رسائل الخزعلي الوجودية لإسرائيل :


نجاح محمد علي

ولو بلغ مابلغ !

 

رسائل بليغة لمن يعنيه الأمر وجهها الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في مقابلته الأخيرة مع قناة الميادين ولعل أبرز مافيها رسائله عن الصراع الوجودي مع اسرائيل الكيان غير الشرعي الطامع في العراق والذي يراه عدوه الأول وليست ايران كما يشاع، وأن الخزعلي قالها بثقة تعكس إستعداد حركة عصائب أهل الحق لمواجهة المشروع الأمريكي الاسرائيلي في العراق والمنطقة ولو بلغ مابلغ ، وأكد بذلك أنه شخصياً وليس الحركة المجاهدة البطلة ، رقم صعب في معادلة الصراع الوجودي المباشر ليس مع الاٍرهاب الذي يمثله هذا المشروع بل أيضاً مع إسرائيل نفسها ، مشيراً الى نقطة في غاية الأهمية تغيب عن الكثير من العراقيين ويغفلونها حول طبيعة هذا الصراع وأن إسرائيل إنما تتدخل في العراق وتستهدفه وتطمع به، فلأنها تعتبره عدوها الأول لأسباب لها صلة بقراءاتها التوراتية.

صحيح أن الشيخ قيس الخزعلي أشار أيضاً الى أن من صلب أهداف المشروع الأمريكي الاسرائيلي هو إحداث إقتتال شيعي شيعي وتنفيذ اغتيالات لقيادات من عصائب اهل الحق وقيادات في سرايا السلام، إلا أنه وضع ذلك في إطار المشروع الاسرائيلي الطامع بالعراق مذكراً أن اسرائيل⁩ متورطة بالفعل في العراق من خلال استهدافها المتكرر ⁧‫للحشد الشعبي‬⁩ والمقاومة  وقال : "بالتأكيد سيكون لدينا رد ومستعدون لمواجهته وأننا نعتقد بأن ⁧‫العراقيين‬⁩ سيكونون أول من يدخلون ⁧‫القدس‬⁩ لتحريرها" وهذا هو بيت القصيد، بل هي الرسالة الأبلغ التي يتعين على الكيان الصهيوني فهمها. 

ماكان يعنيه الشيخ الخزعلي له صلة مباشرة بما تفكر به اسرائيل نفسها وهي التي تذكر دوماً بالكتاب المقدس "العهد القديم"  لتوراة موسى و أن العراق أو بلد ما بين النهرين هو البلد الثاني الأكثر ذكراً في أحداث وتأريخ الكتاب المقدس ، فهو الأمة العظيمة التي تغطي أحداثها و ملوكها و حروبهم وقصص الأنبياء الذين سكنوا العراق الكثير من أسفار العهد القديم . نعم ...  حسناً فعل الشيخ الخزعلي بهذه الإشارة المقتضبة الكلمات الغنية بالمعاني فالعراق له تأريخ كبير في العهد القديم أكثر من أي بلد آخر ، وقد ذكر بأسماء كثيرة مثل بابل – أرض شنعار – ما بين النهرين – ميزوبوتاميا – التي تعني بلاد ما بين النهرين ذات الجذور العميقة، وهو هدف لإسرائيل على الدوام . 

لقد حرك كلام الشيخ الخزعلي المياه الراكدة في حقيقة الصراع الوجودي مع اسرائيل ودور العراق المفصلي فيه و في صفقة القرن والأهداف الأمريكية الاسرائيلية من وراء إثارة الاضطرابات التي كان هو شخصياً الزعيم السياسي الوحيد الذي نبه منها وحذر من تداعياتها حتى قبل اندلاع المظاهرات، ومن هنا فقد نبه سماحته مجدداً الى مخاطر المشروع الامريكي الصهيوني بشأن صفقة القرن و أن تنفيذها يعني تقسيم العراق بجره الى الفوضى.

قال سماحة الشيخ الخزعلي ما يجب قوله بشأن صفقة القرن ودور الرئيس العراقي برهم صالح في جر العراق الى الفوضى وقيامه بذلك بالنيابة عن أمريكا حينما شبهه بما كان يقوم به المبعوث الأميركي السابق بريت ماكغورك ، وكان سماحته يشير قطعاً الى أن المظاهرات (وفيها جانب مطلبي مشروع) إندلعت بعد أن أعلن العراق بشكل رسمي على لسان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي رفضه الإنضمام الى صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية، ورفضه تحويل العراق إلى منصة عداء لايران التي جعلت قضية فلسطين على رأس أولوياتها. 

وكرر الشيخ الخزعلي عدة مرات التحذير من أهداف تهديد الرئيس برهم صالح بالاستقالة المتطابقة تماماً مع أهداف واشنطن في فرض رئيس وزراء يقبل بحل الحشد الشعبي ويلغي الاتفاقية مع الصين وينفذ صفقة القرن التي عرقل رفض السيد عادل عبد المهدي تنفيذها وهنا كان لزاماً على الولايات المتحدة تغييره  بصدمة الفوضى التي تهدد بالتقسيم وبالتالي توطين الفلسطينيين في الإقليم السني.

وفي هذا السياق لَم يكن خافياً على العراقيين حكومة وشعباً وقوى سياسية أن منطقة الأنبار كانت تشهد منذ مدة، سلسلة تحركات تنبيء بنيّة الولايات المتحدة إعادة إحياء مشروع "الصحوات"، بدعوى مخاطر انبعاث تنظيم داعش الذي نقلت واشنطن نفسها قياداته الى أماكن أخرى بعد تحرير الأنبار والموصل وعلى مسمع ومرآى من الجميع . وقد تأكد للجميع أن تلك التحركات وشملت تسليح وتدريب شبان سنة في قاعدتي التنف(سوريا) وعين الأسد في الأنبار لتطبيق مشروع صفقة القرن التي لن يقبل بها العراق ولو بلغ ما بلغ ، ولهذا شدد سماحته بنبرة الواثق المنتصر  على أن “المواجهة مع العدو الإسرائيلي مواجهة مؤجلة لكن سيأتي وقتها”.

ولكل مقام مقال !

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
 رسائل الخزعلي الوجودية لإسرائيل :
حكومة غير جدلية وليس مرشح غير جدلي!
الدولار الارهابي والدينار الذهبي
لماذا أنت تمثل الشعب وغيرك لا يمثله؟
رمز وحدة الوطن وحامي الدستور  (الرئيس)
هدفهم أسكات و تحييد المرجعية ..
لماذا رفضوا مرشحي تحالف البناء؟
خطبة بلا سياسة  ،وتلويح  بالاستقالة...
لاني شيعي ...  
مَنْ الذي يمثّل إرادة الشعب :الدستور أم ساحات التظاهرات و الاحتجاج أمْ مجلس النواب ؟                     
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 74.18
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
يجب تلقؤنهم درس والا فمصداقيتكم تضيع ولن تؤتمنون على شيء بعد يومكم هذا : هذه النقطه ستثبت قوتكم بعد يومكم هذا وخاصه امام المخلصين من اخوتكم السنه الشرفاء ...
الموضوع :
قوة اميركية تعتقل قياديا بارزا في الحشد العشائري غربي الانبار
محسن جباره عوده. : نحن فئه مثقفه لم ندرك ما يدور في دهاليز هذا البلد المسكين. فكيف الفئه الجاهله. ارجو للسيد ...
الموضوع :
هل حقاً السيد علي العلاق افضل محافظ بنك مركزي في العالم العربي
كاظم جواد المنذري : السلام عليكم ...انا من بغداد ..موظف في الديوانية ..قدمت في بلدية الديوانية لغرض الحصول على قطعة ارض ...
الموضوع :
تعرف على ضوابط واليات توزيع الاراضي على المواطنين
المحتاج لله : هذوله البعثيه والله الله هو اللي فضحهم ،،انظرو احيانا يستشهد بريء فيدخله الله الجنه ولكنه يصبح خيط ...
الموضوع :
شقيق المجرم منتظر الزيدي يعترف ان شقيقه قتل مصور الحشد الشعبي الشهيد احمد المهنا
رضوان : المقاله جميله وربطت بموضعيه واقعنا السياسي الحاضر بالواقع التاريخي السابق ، ومدلولاتها ومقاربتها لتاريخين الحاضر والماضي صائبه ...
الموضوع :
دراسة/ قراءة تأريخية لأحداث أليوم في ألعراق
ابو حسنين : للاخوه المشرفين على موقع براثا هذه الشخصيه النشاز الانتهازيه الانتفاعيه لا تكون على صفحاتكم ومنشوراتكم ولا تعطوا ...
الموضوع :
النائب السابق رحيم الدراجي : رئيس الجمهورية لا يمتلك الجرأة لإستخدام صلاحياته التي كفلها الدستور
بنت المرجعية : مع احترامي لكلامك الرائع ولكن الانسان يجد السعاده كنتيجة وليس هدف يستمده من الواقف الماديه السعاده هي ...
الموضوع :
التفكير في بكرى
اخواني لقد تاءكدت من الاتي : جارت بيت هذا الصبي وهو سيد ويقيمون التعزيه على ابا عبد الله كل سنه ،،،جارتهم خالتي قالت ...
الموضوع :
صورة لناشطة مدنية شاركت في جريمة قتل الصبي ذو ال 16 غاما في ساحة الوثبة
عصام كاظم حسين : انا من ذوي شهداء النظام البائد اخ الشهيد رفعت معاملة وكامله من كل شيء منذ عام 2015 ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
بنت المرجعية : متى تنتهي ايها العمر ما حل بك حل بي كتابة رائعة لجيل عاش كل تلك السنين وما ...
الموضوع :
متى تنتهي أيها العمر؟!
فيسبوك