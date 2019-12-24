ابو طالب عليه السلام مؤمن قريش

بقلم الكاتب الاردني الاستاذ عمر المناصير

أبو طالب عمُ رسول الله سيد البطحاء وشيخُها "مؤمن قُريش" مات على ملة عبد المُطلب وهي الملة التي مات عليها رسول الله ، ويموت عليها كُل مؤمن ومُسلم..رغم أنف رواياتهم المكذوبة ومُناسبات تنزيلهم المكذوبة

.............................

يقول أبو طالب...(إنّي عَلَى دِينِ النَّبِيِّ أَحَمْدِ) وفي أبياتٍ أُخرى يُثبت فيها إتباعه لرسول الله

............

من عجائب أقوالهم ومُفارقاتهم بأنهم في ظنهم بأنهم يُنصفون جد رسول الله عبد المُطلب ، بأنه يُحكم عليه بأنه من " أهل الفترة " أي لا يُحكم لهُ لا بجنة ولا نار ، لأنهُ مات قبل بعثة رسول الله ، وكأنه لا وجود للتوحيد ولا للحنفية ولا لغيرها قبل رسول الله ، بينما عمُ رسول الله أبو طالب والد الإمام علي عليهم السلام ، كافر ومُشرك لأنه مات على " ملة عبد المُطلب " ...والسؤال هو ما دام ابو طالب مات على ملة عبد المُطلب ، إذاً فهو مات على ملة " أهل الفترة " وبالتالي فلا يُحكم لهُ لا بجنةٍ ولا نار ، فكيف حكمتم عليه بأنهُ كافر ومُشرك ومن أهل النار وحاله عند موته كالحال الذي كان عليه والده عبد المُطلب؟؟!!

..............

ومن عجائبهم بأن ابو طالب لم ينطق الشهادتان عند وفاته ، ونقول ولقد نطق بما معنى " أشهدُ أن لا إله إلا الله " وشهد لله بالوحدانية والربوبية والألوهية مراراً وتكراراً في شعره ، وكذلك شهد " أن مُحمداً رسول الله " مراراً وتكراراً في شعره ، وطبق ذلك عملاً وقولاً ، ومن لم يُصدق فليرجع للاميته وبحرانيته ولشعره ، وتمنينا لو وصلتنا أقواله العادية ، لكن في شعره ما يكفي...ومن هو الذي قدم للإسلام ولرسول الله أكثر مما قدمه خلال 42 عاماً وحتى ال 8 سنوات وهو بكفالة جده عبد المُطلب .

................

وإذا كان التكفير للإنسان وإتهامه بالشرك ، بالكُفرأنهُ يُنكر وجود الله ، والشرك بأنه يعرف الله ولكنه يُشرك معه آلهةً أُخرى ويعبدها كالأصنام مثلاً ، فأين هو كُفر وشرك أبو طالب ، ووالده عبد المُطلب ، هل لجأ عبد المُطلب أو كان يلجأ للأصنام وكمثال لجأ لها عندما جاء إبرهة الأشرم لهدم الكعبة ، هل كان أبو طالب مُشرك ويعبد الأصنام ويلجأ لها ، هل عبد الأصنام في شعب مكة ، والذي سُمي " شعب أبي طالب " ومن يكون مُحاصراً في ذلك الشعب مع رسول الله وكان عمره 81 عام ، ولمُدة 3 سنوات ، ويموت نتيجة مرضه بسبب ذلك الحصار ، يكون كافر ومُشرك ، ومن هُم الذين تم مُحاصرتهم في ذلك الشعب ، ولماذا لم يكُن أبا جهل وأبا لهب مع ابو طالب في ذلك الشعب ، أليسوا من بني هاشم وأعمام رسول الله؟؟؟

............

يقول أبو طالب... يَا شَاهِدَ اللهِ عَلَيّ فاشهدِ*** إنّي عَلَى دِينِ النَّبِيِّ أَحَمْدِ... من هو على دين مُحمد كما يقول ، اليس أقر ويُقر بالشهادتين ، من هو على دين أحمد هل هو كافر ومُشرك...هذا القول لوحده يكفي أبا طالب ليرد إفتراءاتهم عنهُ في حلوقهم ، وليكسر به عُنق وأرجل تلك الروايات الموضوعة المكذوبة...هذا المؤمن الذي قدم للإسلام ما لم يُقدمه غيره ، ومتى كان أبو طالب يحسب لقُريش حساب أو يخاف أن تُعيرهُ .

...........

قبل البدء سؤال للتكفيرين في هذا الزمن وما سبقه ، هل رسول الله وعلى مدى 10 سنوات من بعثته ، لم يفطن أن يدعو عمه للإسلام ولنطق الشهادة إلا لحظة وفاته ؟؟10 سنوات وهو غافل عن ذلك!!! أم أنهُ الكذب المكشوف المفضوح .

..............

وسؤالنا لهؤلاء التكفيريون السوداييون الظلاميون الذين شوهوا دين الله ونفروا خلق الله منهُ لماذا سُمي عمُ رسول الله أبو طالب بمؤمن قُريش؟؟؟ أليس هو من أول من آمن به ، وكفله وحماهُ ونصره ، وكان عنده العلم الكافي من رؤيا أُمه آمنة بنت وهب ومما قاله لهُ الراهب بحيرة ، ومن غير ذلك بأنه نبي ورسول هذه الأُمة...وهُضم هذا الحق لعمه بل جعلوهُ مات كافراً ومُشركاً...والجنة والنار أمرهما بيد الله لا بيد البشر .

...............

كيف يروي البخاري ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي عن أبو هُريرة ، عن حدث وقع في السنة 10 للبعثة ، وكان حينها كافر في اليمن مع قبيلته دوس كما أدعى ، وهو غير موجود حينها في مكة المُكرمة...وجاء بعدها أي بعد موت أبي طالب ب10 سنوات في سنة غزوة خيبر7 للهجرة...وكان مجيئه كما هو المجيء لإبن سبأ اليهودي ، ومتى أسلم المُسيب بن حزن والد سعيد؟؟ كيف يروي أبو هُريرة عن حدث لم يحضره... وآية الإستغفار هي من آيات سورة التوبة.....وسورة التوبة مدنية نزلت في المدينة بعد الهجرة ، وهي آية عامة عن المُشركين ، بينما ابو طالب توفي قبل الهجرة ب 3 سنوات...... وبالتالي فكُل تلك الروايات مكذوبة ككذب الرواية المنسوبة لأبي هُريرة .

................

هذا الأمر الخطير بتكفير جد رسول الله عبد المُطلب ذلك الصُلب الذي وصفه رسول الله بالطاهر وعم رسول الله ، من ناصروا دين الله...يحتاج لبحث طويل..ولكن عُجالة قد تكفي....ونتمنى من كُل مُسلم العودة لشعر أبي طالب في لاميته وغيرها ليجد هول كذبهم وافتراءهم على عم رسول الله...حيث سُمي العام الذي توفي فيه هو وزوجة رسول الله " بعام الحُزن " فهل رسول يُكرم كافر ومُشرك ويحزن عليه ، كما حُزنه على زوجته .

.............

ولنأتي لجد رسول الله ، تُوفي جدُ رسول الله صلى اللهُ عليه وسلم ، عبد المُطلب عليه رحمة الله ، قبل البعثة ب 32 عاماً ، وكان عُمر رسول الله حينها 8 سنوات ، وعلى أقل قول يُقال بحق جد رسول الله ، بأنهُ من " أهل الفترة " ، ولا يُحكم عليه بأنهُ كافر ومُشرك وبأنهُ من أهل النار ، بل إن أمره هو إلى الله ، لأن الله على الأقل قال {.... وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً } الإسراء15..فمن هو الرسول الذي بعثه الله ولم يؤمن به جدُ رسول الله ، حتى حكم الظلمة على جد رسول الله بأنهُ مات على ملة الكُفر والشرك بالله .

.............

علماً بأنه وبأمر من الله وحكم من الله ، بأنه ليس من أهل الفترة بل كان مُسلماً حنيفاً على ملة إبراهيم ، بل يجب ومن الضروري أن يكون على " ملة أبيه إبراهيم " وهذا القول يقوله الله في كتابه الكريم ، كما بينه الله في الكثير من الآيات ، ولو كتب الله لعم رسول العُمر لكان ممن هاجر وممن بايع وممن جاهد في سبيل الله ولشارك في معركة بدر ومعركة أُحد...إلخ كيف لا وجعل نفسه مع رسول الله ومع صفه عند الحصار في شعب مكة .

....................

وما جاهر أحد بنصرته لرسول الله والإيمان به وبدعوته ، كما فعل أبو طالب ، وأفعاله وأقواله الكثيرة وشعره الغزير في بحريته وفي لاميته " لا مية ابي طالب " وفي غيرها تشهد لهُ بذلك ، ولا ندري ماذا فعل غيره حتى ثبُت لهم الإسلام والإيمان برسول الله وبدعوته ، هل قدموا أو فعلوا أكثر منهُ ، هل قالوا أكثر منهُ ، هل كان مطلوب منهُ أن يصعد على ظهر الكعبة ويُنادي بأعلى صوته...فهو نادى وبأعلى صوته جهاراً نهاراً في شعره وأقواله وأفعاله ونُصرته لرسول الله وما جاء به ، وفعل ما لم يفعله غيره ، وقال ما لم يقلهُ غيره وجاهر بما لم يُجاهر به غيره.

................

لا ندري ماذا نُسمي أو نصف من يظُن أن جد رسول الله ملته كانت ملة كُفر وشرك بالله ، وبأن من يموت على تلك الملة يموت كافراً ومُشركاً؟! لكن لا نلومهم بعد أن رموا كتاب الله وأقوال رسول الله وغيرذلك وراء ظهورهم ، ودسوا أنوفهم في زبالة الروايات المكذوبة وعفنها ونتنها

..............

ولم يدري أُولئك الذين لم يعرفوا رسولهم ، أن ملة جد رسول الله عبد المُطلب....هي ملة أبيه إبراهيم عليه السلام...وهو الذي سمى رسول الله بمحمد ، على غير ما ألفه العرب ، وعلى غير أسماء آباءه ، وعندما سُئل عن هذا الإسم قال" أردت أن يحمده الله في السماء ، وأن يحمده الخلق في الأرض" هذا الذي قدم الغالي والنفيس ، وجاد بأغلى ما عنده حتى نفسه ما قصر أن يُقدمها لهذا الدين .

...............

إذا كان والدا رسول الله ، لم يسلما من التكفيريين ومن الوضاعين ومن إفتراءهم ورواياتهم المكذوبة في تكفيرهم وبأنهم أنجاس ومن أهل النار ، فكيف يسلم عمُ رسول الله أبا طالب ، كما هي عدم سلامة جده منهم ومن ظُلمهم وتجنيهم وافتراءهم....ولكنهم أغبياء وجهلة ، وكتاب الله لهم بالمرصاد ...هؤلاء الأغبياء والظلمة ومن تبعهم بما تعني هذه الكلمة بكُل المعاني ، ظنوا أنهم حققوا مُرادهم بتكفيرهم لمن أختارهم الله وأصطفاهم لرعاية وحماية وكفالة نبيه وخير خلقه..وكأن رسول الله عندما قال " أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما " عنى فيما عنى جده عبد المُطلب وعمه أبو طالب ، اللذين أصطفاهم الله وأختارهم لكفالة يتيم هو خير خلق الله وأحبهم إليه ، وهو شرفٌ أيما شرف...فعندهم والدا رسول الله كُفار ومشركون ، وجده كافر ومُشرك وعمه مات على الشرك والكُفر ، اي كُلهم أنجاس ، فماذا بقي؟؟!! .

...............

ولنأتي لملة عبد المُطلب وللملة التي مات عليها أبو طالب...وكان هذا غباء من الوضاع بظنه أن ملة عبد المُطلب ملة كُفر وشرك بالله

................

عندما جعلوا بأن أبا طالب ، مات على ملة أبيه عبد المُطلب ، وما علموا بأن كُل مُسلم يجب أن يسأل الله أن يموت على تلك الملة ، وهي ملة أبيهم إبراهيم عليه السلام...وقد وردت " ملة إبراهيم " 8 مرات في كتاب الله..نورد التالي كأمثلة... يقول الله سُبحانه وتعالى .

.......................

{قُلْ صَدَقَ اللّهُ فَاتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ }آل عمران95

...........

{ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ }النحل123

............

{قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَماً مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ }الأنعام161

...........

{وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ واتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً }النساء125

.............

{وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ }البقرة130

.............

كيف مات أو كيف كان جدُ رسول الله " عبد المُطلب " عليه رحمة الله..على " ملة أبيه إبراهيم " عليه السلام ، فمن كلام الله وقوله...فهذا يكون من سر وسلسلة الإصطفاء ، ولنتحدث عن الآباء والذي ينطبق على الأُمهات ، فمنذُ أبينا آدم وحتى عبد المُطلب ، وابنه عبدالله من جاء من صُلبه رسول الله...ولنأخذ من هذه الذُرية أو السلسلة ، لحد أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام ، فهذه الذُرية وهذه السلسلة هي ذُرية بعضها من بعض ، وذُرية موحدين ومؤمنين بالله ومُصلين وساجدين..إلخ والله يقول.. {.... اللّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ.....}الأنعام124 .

...................

فرسول الله أخبر بأنه " دعوة أبيه إبراهيم " وبأنه من تلك الذُرية التي بعضها من بعض...ولنرى ما هي هذه الدعوة التي يجب أن تتحقق في " عبد المُطلب " جدُ رسول الله ، والتي لا يمكن أن تتحقق في رسول الله إن لم تتحقق في جده عبد المُطلب ...يقول الرحمن سُبحانه وتعالى .

.................

{إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ }آل عمران33

................

{إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَـذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَاللّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ }آل عمران68

...........

{ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }آل عمران34

................

{وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ }الزخرف28

..............

{رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء }إبراهيم40

..............

{وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَـذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ }إبراهيم35

..............

{رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ }البقرة128

............

فعبد المُطلب يجب أن يكون مُصطفى لأنه من ذُرية ومن آل إبراهيم ويكون مؤمناً ومُسلماً وموحداً ، وعلى ملة وحنفية أبيه إبراهيم ، ويجب أن يكون مُقيم للصلاة ، وجنبه الله عبادة الأصنام.....هذه هي دعوة سيدنا إبراهيم وهذه هي ملته وحنفيته ، والتي تحققت في كُل ذُريته ، بما فيهم جد رسول الله عبد المُطلب....ويقول الرحمن سُبحانه وتعالى .

...............

{وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ }الطور48

................

{الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ }{وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ }الشعراء218-219

..............

فكان عبد المُطلب تحت أعين ورؤية الله ، لوجود خير خلق الله في صُلبه ، وقلبه الله في صُلب عبد المُطلب لأنه كان من الساجدين لله ، كما قال إبن عباس رض الله عنهم...ويؤكد أبو طالب وحتى عن أبيه عبد المُطلب بأنهم من ذُرية إبراهيم وزرع إسماعيل ...عندما طلب ابو طالب أمنا خديجة بنت خويلد رضي اللهُ عنها لإبن أخيه عبدالله وهو سيدنا مُحمد ، لتكون زوجةً لهُ.. بدأ كلامه وافتتحه بقوله

.....................

" الحمد لله الذي جعلنا من ذريّة إبراهيم , وزرع إسماعيل ...حتى إنتهى بالقول وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطب جليل جسيم "

............

وهذا كان قبل بعثة رسول الله ، فمن هو الذي يقول "الحمدُ لله " غير المُسلم والمؤمن الموحد ، وهل من هو من ذُرية إبراهيم وزرع إسماعيل كافر ومُشرك....ثُم ما الذي أدراهُ بأن من جاء ليخطب لهُ سيكون لهُ نبأٌ عظيم وخطرٌ جليلٌ جسيم؟؟!! ربما ما ورد يكفي ولكن

............

وكيف يقول رسول الله يوم حُنين " " أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب" مُتفاخراً بجده عبد المُطلب ، فهل يتفاخر بأنهُ إبنُ كافر ومُشرك ، وعندما سأل من أنا... فَقَالَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فهل رسول الله يتفاخر بكافر ومُشرك والله يقول {وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ }التوبة3

...............

وعندما جاء أبرهة الأشرم وأصحاب الفيل لهدم الكعبة ، وطلب عبد المُطلب إبله من أبرهة الأشرم وتعجب إبرهة من طلبه للإبل وعدم طلبه عدم هدم الكعبة ، فقال لهُ عبد المُطلب ( أنا ربُ الإبل ، وللبيت ربٌ يحميه ) ثُم ذهب وتعلق بأستار الكعبة ودعى الله بقوله شعراً

اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك........لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك

وأنصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك....إن كنت تاركهم وقبلتنا فامر ما بدا لك

..........

من يقول ويعرف بأن للبيت ربٌ يحميه ...ويقول أُنصراليوم "آلك " فهل آل الله كُفار ومُشركون.. ومن يستجيب الله دُعاءه فيرسل تلك الطير الأبابيل ، التي جعلتهم كعصفٍ مأكول ، هل يكون كافر ومُشرك بالله .

.......................

وسنورد بعض الأمثلة من شعر أبو طالب التي تُثبت توحيده لله وجهره بالإسلام والإيمان بالله وبنصرته لرسول الله ، وبأنه السباق للإيمان برسول الله قبل غيره ، وسنورد ذلك بدون ترتيب كشعر

...................

يقول في شعره... يَا شَاهِدَ اللهِ عَلَيّ فاشهدِ*** إنّي عَلَى دِينِ النَّبِيِّ أَحَمْدِ....ويقول.. فأبلغ قصياً أن سينشرَ أمرُنا.. وبَــشِّــرْ قُـصـيًّــا بـعـدَنــا بـالـتَّـخــاذُلِ...فهو يشهد بأنه على دين أحمد ، ويتكلم بإسمه وإسم رسول الله ومن يؤمن به بأنه سيُنشر أمر هذا الدين ، ويعتبر أمر هذا الدين أمره...وقد وصى أبناءه ومن يخصه ، بنُصرة رسول الله وما جاء به من دينٍ حنيف .



لقد علموا أن ابننا لا مكذبٌ ....لدينا ولا يعنى بقولِ الأباطل ....ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا نبيا.... كموسى خط في أول الكتب ...لكنّا تبعناه على كل حالةٍ .... من الدهر جداً غير قول التهازل.... فأمسى ابن عبد الله فينا مصدقا...... على سخط من قومنا غير متعب....مذا تُريدون أكثر من هذا بأنه آمن بنبوته وصدقه ولم يُكذبه وبأنه إتبعه...إتبعه .

.............

يقول عن الصحيفة التي تم تعليقها في الكعبة لمُقاطعة بني هاشم وأكلت الأرضة ما كتبوه فيها إلا قول " بسمك اللهم "

................

وقد كان في أمر الصحيفة عبرة....متى ما يخبر غائب القوم يعجب....‏ محا الله منها كفرهم وعقوقهم ... وما نقموا من معرب الخط معرب.....يقول محا الله منها كُفرهم؟؟!! ولم يقُل محا الله منها كُفرنا...فهو وصفهم بأنهم كُفار وميز نفسه عنهم .

..............

ومن شعره

مليك الناس ليس له شريك.... هوالوهاب والمبدي المعيد.... ألا إن أحمد قد جاءهم.... بحق ولم يأتهم بالكذب...... وعرضت دينا لا محالة أنه ..... من خير أديان البرية دينا........أعوذ برب الناس من كل طاعن...... وثور ومن أرسي ثبيرا مكانه......وبالله إن الله ليس بغافل.... وهل من معيذ يتقي الله عادل.... كذبتم وبيت الله نبذي محمد... أقـيــمُ عـلــى نـصــرِ الـنـبـيِّ مـحـمـدٍ..... أقــاتــلُ عــنـــهُ بـالـقَـنــا والـقـنـابــلِ...وجُدْتُ نفسي دونَهُ وحَمَيتُهُ ... ودافَعْتُ عنه بالطُّلى والكلاكلِ فأمسى ابن عبد الله فينا مصدقا...... على سخط من قومنا غير متعب‏.......ولا شَـــــكَّ أنَّ اللهَ رافــــــعُ أمــــــرِهِ... ومُعليـهِ فــي الدُّنـيـا ويــومَ التَّـجـادُلِ.....لقد علموا أن ابننا لا مكذبٌ....لدينا ولا يعنى بقولِ الأباطل....كنّا تبعناه على كل حالةٍ .... من الدهر جداً غير قول التهازل...ألا إن أحمد قد جاءهم ..... بحق ولم يأتهم بالكذب....وعرضت دينا لا محالة أن.... إني عـلـى ديـن النـبي أحمـد.....أنت الرسول رسول الله نعلمه .....علـيك نـزل من ذي العزة الكتب.....نبي أتاه الوحي مـن عند ربه..... لا يقرع بها سن نادم.....أنت الـنبي محمد .... قـرم أغـر مـسـوَّد.....وخـيـر بنـي هاشـم أحمـد .... رسـول الإله عـلـى فـتـرة....هل من يقول هذا الشعر كافر ومُشرك بالله وغير مُتبع لسيدنا مُحمد .

.................

وعند هجرة المسلمين للحبشة أرسل إلى النجاشي أبياتاً من بحريته يدعوهُ فيها للإسلام منها على سبيل المثال...فهل من يدعو غيره للإسلام كافر ومُشرك

..............

تَعَلّم خيارَ الناس أن محمدًا... وزيرٌ لموسى والمسيح بن مريم

فلا تجعلوا لله ندا وأسلموا.... فإن طريق الحق ليس بمظلم

..................

‏نبي أتاه الوحي من عند ربه ........... فمن قال لا يقرع بها سن نادم

وقال مُخاطباً أخاهُ حمزة بن عبد المُطلب وابنه علي والعباس ومن قبلهم جعفر رضي اللهُ عنهم جميعاً في عدد من أبيات الشعر يوصيهم بإتباع رسول الله واتباع دينه.. منها فـصـبراً أبا يعلى على دين أحمد....وكن مظهراً للـديـن وفـقت صابرا.....وحط من أتى بالحق من عنـد ربه .... بصدق وعـزم لا تكن حمز كـافـرا.....فقـد سرني أن قلت إنـك مؤمن .... فكن لـرسول الله في الله نــاصرا....لقد علموا : أن ابننا لا مكذب ....أقـيم على نصـر النبي محمد ....... أقاتـل عنه بـالقنـا والقـنـابـل......ألا إن أحمد قد جــاءهم..... بحق ولـم يـأتـهــم بـالـكـذب...أوصي بنصر نبي الخير مشهده....علياً ابني وشيخ القوم عبــاســـا..... ودعوتني وعلمت أنك صادق.....ولـقــد صدقت وكنت ثـم أمينـا....ولـقـد عـلمت بأن دين محمد من.....خـيـر أديـان الـبريـة ديـنــا .

..............

ويتحدث عن خاتم النبوة الذي على كتف رسول الله ، والذي يعرفه وأراهُ إياه بحيرة الراهب وغيره من اليهود... فيقول

أمين محب في العباد مسوم .... بخاتم رب قاهر للخواتم

................

ورسول الله القائل ....اللهم لا تجعل لفاجر ولا لفاسق عندي نعمة.....وقال إني نهيت عن زبد المشركين....فكيف يجعل الله جده عبد المُطلب وعمه أبا طالب ما كان لهما عليه مما كان .

...............

روى ابن إسحاق من حديث العباس أنهُ قال..." أن أبا طالب لما تقارب منه الموت بعد أن عرض عليه النبي أن يقول لا إله إلا الله فأبى فنظر العباس إليه وهو يحرك شفتيه فأصغى إليه فقال يا ابن أخي والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها

.........................

عُمدة القاري في شرح صحيح البُخاري لبدر الدين العيني... عيون الأثر هَلْ أَسْلَمَ أَبُو طَالِبٍ قَبْلَ مَوْتِهِ

.....................

في رواياتهم نظر العباس إليه فوجده يحرّك شفتيه، فأصغى إليه بأذنيه ثم قال: يا ابن أخي لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولها؟؟!!

.............

من عادة المُسلمين تلقين من يحضره الموت من المُسلمين الشهادتان ، فرسول الله أكيد بأنه لقن عمه الشهادة...لكن من أين جاءت كلمة " فأبى " وغرابة وجودها ...طبعاً أبو طالب عندما تُوفي كان كبير السن بما يُقارب ال 84عام من العُمر.....ومات مريضاً ونتيجة المرض الذي أصابه وهو مع رسول ومع المُسلمين في ذلك الشعب " شعب أبي طالب "....حيث مات بعد 6 شهور من خروجه من شعب مكة وذلك الحصار وذلك المرض

......................

فمن الطبيعي أن يكون باهت الصوت وضعيفه...وحاله كحال الكثيرين الذين عند موتهم ربما لا يقوون على نُطق الشهادة إلا بتحريك شفاههم وربما لا يقوون إلا بأعينهم وفي داخل أنفسهم في بعض الحالات...فربما لم يسمعه رسول الله ، وسمعه العباس...من يقول لأقررت بها عينك، ولا أقولها إلا لأقرّ بها عينك...كيف لا يقولها أو قالها لو صدقنا رواياتهم .

...................

قول أبي بكرٍ الصديق عندما جاء بأبيه لرسول الله " لأنا كنت أشدّ فرحاً باسلام عمك ابي طالب مني باسلام أبي ألتمس بذلك قرّة عينك"....قال رسول الله "والله ما نالت قريش مني شيئاً أكرهه إلا بعد موت أبي طالب"

ومات أبو طالب وهو يوصي بنصرة رسول الله....جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد وابن الجوزي في "تذكرة الخواصّ"، والنسائي في "الخصائص" وصاحب "السيرة الحلبية" في سيرته، وغيرهم من المحدثين ، أن أبا طالب لما حضرته الوفاة، دعا بني عبد المطلب، وقال لهم "لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمد واتبعتم أمره، فاتبعوه وأعينوه ترشدوا" وكان رسول قد شيع جنازة عمه أبو طالب ، وكان يستغفر لهُ

.................

https://www.youtube.com/watch?v=4lkYhLfzSoo

الدكتور عدنان إبراهيم وتبرئته لعم رسول الله أبو طالب من الكُفر والشرك بالله

.............

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه..... ثمال اليتامى عصمة للأرامل

.........

ومن رواياتهم القذرة المكذوبة ، تقويلهم لأمير المؤمنين الإمام علي ، بأنه قال لرسول عن والده ابي طالب عندما توفي إن " عمك الشيخ الضال" قد مات وتصوير مشهد ، ولا نقول إلا لعنة الله على من أوجد هذا المشهد وهذه الرواية القذرة كقذارته ، وغيرها من ضحضاحٍ وغلي دماغ ، وانتعال النعال وكأن في النار أحذيةٌ ونعال لغلي الدماغ ، وحجرات...على الوضاعيم من الله ما يستحقون.

وهُناك الكثير ولكن في هذا كفاية لعدم الإطالة....كُل ما نُقدمه هو مُلك لمن يطلع عليه...فمن أعجبه نتمنى أن ينشره وأجره على الله ...ولهُ من كُل الشُكر والإحترام

...................

عمر المناصير..الأُردن.. ...21 /12/ 2019