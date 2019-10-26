اسئلة بريئة من دم يوسف ع  

🖊ماجد الشويلي

ترى لماذا يثور اهل الجنوب والوسط (الصفويون) _كما كان يحلو للبعض ان يسميهم _ على الحكومة المحسوبة لهم وعليهم ؟

هل هم اكثر وطنية من غيرهم ؟

وهل ستشفع لهم انتفاضتهم على حكومتهم هذه لينالوا اعترافا رسميا من الدول العربية وغيرهم في الداخل بانهم عرب اقحاح ؟!

ثم لماذا ان عليهم ان يخرجوا بهذه الانتفاضة لوحدهم دون ان تشترك معهم محافظات اقليم كوردستان والمحافظات السنية ؟!

لماذا ان عليهم ان يتحملوا اضطهاد البعث وقمع صدام وبطشه لعقود طويلة من الزمن لوحدهم ،وان يتحملوا مسؤولية مواجهة الارهاب وتطهير البلاد من براثينه لوحدهم تقريبا دون ان تكون لهم مصلحة تذكر في تلك المحافظات غير انها جزء من بلادهم الذي يعشقونه واسمه العراق ؟!

ماذا لو نجحت ثورتهم المخملية هذه وغيروا قواعد الدستور ؟

هل سيكتفي الكورد والاخوة السنة بذلك ام سياتونهم مطالبين بحصصهم وتمثيلهم السياسي ويحذرونهم من التهميش ويلوحون لهم بعصا التنظيمات الارهابية والمجتمع الدولي؟!!

هل سيكون هناك اجتثاث للبعث الذي قمع الجنوب ونشر في ربوع ارضه المقابر الجماعية ام ستلغى هذه الفقرة لانها في صدارة مطالبات المكونات الاخرى ؟!

ترى لو تمكن الجنوبيون واخوتهم من الشيعة في الوسط من قلب الطاولة هل سترضخ لهم حكومة كوردستان ام انها ستظل على حالها في ابتزاز المركز وامتصاص ثروات البصرة؟!

ام انهم سيذهبون للانفصال ؟!

وهل يعلم اهل الجنوب المحتجون ماذا يعني انفصال كوردستان وما الذي سيخلفه من ورائه وما هي اخطاره الستراتيجية عليهم؟!

هل ستطال نقمة اهل الجنوب السياسيين جميعهم بكل اطيافهم واعراقهم ومذاهبهم ؟!

ام انها (گدرة ابوي على امي)؟!

هل سيضمن اهل الجنوب انهم اذا غيروا احزابهم وكتلهم ان المحافظات الاخرى ستنتفض معهم على احزابها كذلك؟!

هل بامكان احد من اهل الجنوب ان يضمن لنا بان التغييرات الدستورية او نظام الحكم المزمع اقامته سيكون لصالحهم؟!

ام انهم كما يزعم بعضهم سيقدمون انموذجا يخدم العراق برمته ؟!

لكن ماهذا النموذج وماهي حيثياته وان كان كذلك فلماذا عليهم وحدهم ان ينبروا له ويدفعوا ضريبته غاليا؟!

هل ستقف امريكا مكتوفة الايدي متفرجة على ما يفعله اهل الجنوب بانتفاضتهم دون تدخل منهم ؟!

هل سيتصالحون مع امريكا اكثر من الان ؟

فهو يعني بالضرورة عداء لايران!!

ام انهم سيعادونها ؟

وان فعلوا هل ستعاضدهم المحافظات الاخرى والاقليم ام ستتقاطع معهم ؟؟

اذا ما الذي فعلوه؟

وكيف سيهنئون بانجازهم الكبير ؟!!!

ام ان كل ما في الامر مجرد تغيير بسيط يعالج البطالة وتردي الخدمات؟!

لكن هل ان علاج هذا الامر منوطا بتغيير الحكومة فحسب ،ام بتغيير قواعد العملية السياسية؟

فان كان مرهونا بتغيير العملية السياسية فقد عدنا للمربع الاول من اسئلتنا واستفهاماتنا ،

وان كان متوقفا على تغيير الحكومة فحسب فمن يضمن ان الحكومة القادمة بمنأى عن المحددات والضغوط السياسية التي تعيشها الحكومة اليوم ؟! .

ان كان الامر مجرد معالجة لتردي الخدمات والبطالة والحرمان، افلا يمكن البحث عن وسيلة اخرى لتحقيقها بدلا من وضع العراق كله ووضع مصيرهم بالدرجة الاساس على كف عفريت كما يقولون ؟!