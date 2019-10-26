المقالات

اسئلة بريئة من دم يوسف ع  


🖊ماجد الشويلي

 

ترى لماذا يثور اهل الجنوب والوسط (الصفويون) _كما كان يحلو للبعض ان يسميهم _ على الحكومة المحسوبة لهم وعليهم ؟

هل هم اكثر وطنية من غيرهم ؟

وهل ستشفع لهم انتفاضتهم على حكومتهم هذه لينالوا اعترافا رسميا من الدول العربية وغيرهم في الداخل بانهم عرب اقحاح ؟!

ثم لماذا ان عليهم ان يخرجوا بهذه الانتفاضة لوحدهم دون ان تشترك معهم محافظات اقليم كوردستان والمحافظات السنية ؟!

لماذا ان عليهم ان يتحملوا اضطهاد البعث وقمع صدام وبطشه لعقود طويلة من الزمن لوحدهم ،وان يتحملوا مسؤولية مواجهة الارهاب وتطهير البلاد من براثينه لوحدهم تقريبا دون ان تكون لهم مصلحة تذكر في تلك المحافظات غير انها جزء من بلادهم الذي يعشقونه واسمه العراق ؟!

ماذا لو نجحت ثورتهم المخملية هذه وغيروا قواعد الدستور ؟

هل سيكتفي الكورد والاخوة السنة بذلك ام سياتونهم مطالبين بحصصهم وتمثيلهم السياسي ويحذرونهم من التهميش ويلوحون لهم بعصا التنظيمات الارهابية والمجتمع الدولي؟!!

هل سيكون هناك اجتثاث للبعث الذي قمع الجنوب ونشر في ربوع ارضه المقابر الجماعية ام ستلغى هذه الفقرة لانها في صدارة مطالبات المكونات الاخرى ؟!

ترى لو تمكن الجنوبيون واخوتهم من الشيعة في الوسط من قلب الطاولة هل سترضخ لهم حكومة كوردستان ام انها ستظل على حالها في ابتزاز المركز وامتصاص ثروات البصرة؟!

ام انهم سيذهبون للانفصال ؟!

وهل يعلم اهل الجنوب المحتجون ماذا يعني انفصال كوردستان وما الذي سيخلفه من ورائه وما هي اخطاره الستراتيجية عليهم؟!

هل ستطال نقمة اهل الجنوب السياسيين جميعهم بكل اطيافهم واعراقهم ومذاهبهم ؟!

ام انها (گدرة ابوي على امي)؟!

هل سيضمن اهل الجنوب انهم اذا غيروا احزابهم وكتلهم ان المحافظات الاخرى ستنتفض معهم على احزابها كذلك؟!

هل بامكان احد من اهل الجنوب ان يضمن لنا بان التغييرات الدستورية او نظام الحكم المزمع اقامته سيكون لصالحهم؟!

ام انهم كما يزعم بعضهم سيقدمون انموذجا يخدم العراق برمته ؟!

لكن ماهذا النموذج وماهي حيثياته وان كان كذلك فلماذا عليهم وحدهم ان ينبروا له ويدفعوا ضريبته غاليا؟!

هل ستقف امريكا مكتوفة الايدي متفرجة على ما يفعله اهل الجنوب بانتفاضتهم دون تدخل منهم ؟!

هل سيتصالحون مع امريكا اكثر من الان ؟

فهو يعني بالضرورة عداء لايران!!

ام انهم سيعادونها ؟

وان فعلوا هل ستعاضدهم المحافظات الاخرى والاقليم ام ستتقاطع معهم ؟؟

اذا ما الذي فعلوه؟

وكيف سيهنئون بانجازهم الكبير ؟!!!

ام ان كل ما في الامر مجرد تغيير بسيط يعالج البطالة وتردي الخدمات؟!

لكن هل ان علاج هذا الامر منوطا بتغيير الحكومة فحسب ،ام بتغيير قواعد العملية السياسية؟

فان كان مرهونا بتغيير العملية السياسية فقد عدنا للمربع الاول من اسئلتنا واستفهاماتنا ،

وان كان متوقفا على تغيير الحكومة فحسب فمن يضمن ان الحكومة القادمة بمنأى عن المحددات والضغوط السياسية التي تعيشها الحكومة اليوم ؟! .

ان كان الامر مجرد معالجة لتردي الخدمات والبطالة والحرمان، افلا يمكن البحث عن وسيلة اخرى لتحقيقها بدلا من وضع العراق كله ووضع مصيرهم بالدرجة الاساس على كف عفريت كما يقولون ؟!

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشَّعائِر.. رُؤيَةٌ فِي الجَدَليَّةِ (١١) والأَخِيرة
وقد بُحّت أصواتنا ..
اسئلة بريئة من دم يوسف ع  
حقيقة سيناريو الاقتتـال الشيعي - الشيعي
افرحوا يا أعداء الشيعة..!
ها قد تبيغ بالفقير فقره !!!
تأملات في ستراتيجية افشال الدولة !!
إلى السادة المتظاهرين
ذیول ام عدول؟!
الى نشطاء الفيسبوك..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 73.69
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مصطفى : ازالة بيوت الفقراء ليس فقط في كربلاء حتى تصور للناس الوضع الامني الخطير كما تزعم اتقوا الله ...
الموضوع :
الى المدافعين عن التجاوزات في كربلاء والبصرة..الوضع خطير جدا
محمد سعيد : عزيزي كاتب المقال ماتفضلت به صحيح ولكنك اهمل جانب جدا مهم وهو المستوى العلمي فكيف يكون مستوى ...
الموضوع :
دعوة لكسر قيود الدراسات العليا
ابرهيم : سعد الزيدي اسم لم نسمع عنه في الحكومات العراقية ولا في اروقة السياسة والصخب والنهب لذا اتسائل: ...
الموضوع :
طريق الحرير
رسل باقر : امكانية دراسة المجموعه الطبيه للمعدلات اقل من 80 على النفقه الخاصه ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تدعو الطلبة الراغبين بدراسة الطب في جامعة عالمية إلى تقديم ملفاتهم للتسجيل
Aqeel : شركه زين العراق شركه كاذبه ولصوص في نفس الوقت تتشترك في الانتر نت الاسبوعي او الشهري او ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
سيد محمد : موفق ان شاء الله ...
الموضوع :
القانون المنفرد...
Abbas alkhalidi : ماهيه صحة المعلومات وهل للكمارك علم ب هذه الأدوية أم هناك جهات تقوم بالتهريب متنفذه ولها سلطة ...
الموضوع :
إحباط عملية تهريب أدوية فاسدة عبر مطار النجف
سيد عباس الزاملي : سلام الله عليك ياأبا الفضل العباس ع ياقمر بني هاشم الشفاعه ياسيدي و مولاي ...
الموضوع :
ملف مصور مرفق بفيديو: تحت ضريح إبي الفضل العباس عليه السلام..!
أمجد جمال رؤوف : السلام عليكم كيف يمكنني أن أتواصل مع الدكتور طالب خيرالله مجول أرجوكم ساعدوني وجزاكم الله خير الجزاء ...
الموضوع :
اختيار الجراح العراقي طالب خير الله مجول لاجراءعمليتين في القلب في مؤتمر دولي بباريس
صباح عبدالكاظم عبد : شكرا لمديرية المرور على هذة الخدمة انا مليت الاستمارة وحصلت على التسلسل كيف اعرف موعد المراجعة ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
فيسبوك