بردا وسلاما يا عراق

ماجد الشويلي

🔷 نحن مع المظاهرات المطلبية الحقة

ونشعر بالامتنان لكل الشرفاء الاحرار الذين تظاهروا بسلمية ووعي وادراك ووفاء للبلد وتمكنوا من صعق السلطات الحاكمة وتنبيهها من غفلتها وحثها على القيام بواجباتها واتخاذها القرارات الصائبة السريعة

🔷لسنا مع التظاهرات التي تستبطن اجندات مشبوهة تسعى من خلالها لاحراق البلد وارجاع حكم الطواغيت بشعارات نماقة ومفبركة

🔷العراق عصي على الفتنة ان شاء الله تعالى وقد تجاوز كثيرا من المحن والمحطات العصيبة

🔷 مظاهرات التيار الصدري ضمانة لوأد الفتنة وقبرها

ويمكننا ان نقول بان المؤامرة الخارجية على البلد قد اجهضت بحمد الله

🔷زيارة وزير الدفاع الامريكي للعراق جاءت لرفع معنويات اذنابهم المندسين في المظاهرات المطلبية السلمية بعد ان استشعروا الياس وخيبة الامل من مساعيهم المريضة

🔷 ((ارم ببصرك اقصى القوم ))هكذا علمنا الامام علي ع فلننظر بعيدا وسنكتشف حينها مزيدا من الحقائق

🔷لا ينبغي ان نصدق الاشاعات وليفترض بنا ان نروجها من حيث نشعر او لا نشعر،فلقد سقطت الكوفة وقتل مسلم ابن عقيل ع باشاعة مجئ جيش الشام وهو لاصحة له

🔷ان البلد الذي دحر داعش بوقت قياسي في حين قالت عنه الدول العظمى لن ينتهي الابعد 30عام لاينبغي له ان يضع ذلك النصر ويفرط به

🔷 قالوا ستكون فتنة في الاربعينية واذا بها تنتهي على خير ما يرام

العراق بخير

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