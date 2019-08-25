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حرب كبرى.. بركان تحت المنطقة


كندي الزهيري

 

ماذا لو حدثت الحرب الخليج بين إيران وامريكا، هل سيكون بمقدور أحد أن يحصي حجم الخراب والدمار ، الذي سيحدث في المنطقة بشكل خاص والعالم بشكل عام، وهل ستكتفي الدول الكبرى بالتفرج فقط، وسيناريو لا يمكن أن يتوقعه احد ، لا بل اصعب على العقول ان تتصور او تحدد أبعاده وتجلياته، حرب شامله وقد تطول سنين عديدة .

ماذا لو اندلعت الحرب:

١- غلق مضيق هرمز، وهو الثاني أهميةً عالميًا ولدول شرق آسيا بعد مضيق مالقا، معضلة سياسية بامتياز، فتكلفته عالية جدًا وهي مخاطرة قد تشي بنذر حرب عالمية جديدة في أسوأ تقدير. ولجوء إيران لهذا الإجراء يكاد يكون مستبعدًا، نظرًا لأنه أخطر كروتها الاستراتيجية ولن تلقي به إلا في حالة بدء هجوم شامل ضدها. فطالما لم تبادر الولايات المتحدة بخيار الحرب فلن تستخدمه إيران.

٢-القواعد الأمريكية في المنطقة ستكون اولى نتائج الحرب ،اي ستكون الهدف الأول للصواريخ إيرانية.

٣- امدادات الطاقة في المنطقة ستكون هي الاخرى هدف لتلك الصواريخ .

٤- لن يكون هناك حدود امنة الاي دولة خليجية او عربية .

٥-تحرك واسع لحلفاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وخاصة في العراق ولبنان واليمن.

٦- القدرة الاقتصادية للدول لن تكون قادرة على تحمل تكلفة الحرب .

٧ـ فشل اقتصادي او انهيار اقتصادي سيطيح بالعالم باسره.

ان فشل مهمة السعودية في اليمن ، وقبلها سوريا والعراق ، وفشل داعش في تحقيق الإنجاز المناط به ، كل ذلك جعل من غير الممكن اندلاع حرب في المنطقة ، أمريكا ليست بهذا الغباء لكي تدخل حرب شاملة في المنطقة الخليج، لكن قد تجعل من ايران ذريعة والابتزاز دول الخليج ، من خلال المطالبة في دفع المال مقابل الحماية ، لكن اي حماية ، صرح ترامب أننا لن نضحي من اجل احد ولن ندافع عن حدود اي دولة فقط سنحمي عروشكم مقابل ان تدفعوا لنا ، إضافة الى ذلك ليس بمقدور أمريكا ان تنتج تحالف كما فعلت مع العراق وأفغانستان، لكونها لم تعد القطب الأوحد في الساحة العالمية ، إضافة الى التهديد الكوري والمشاكل الصين ، من جهة ومن جهة اخرى توسع القطب الروسي على حساب تراجع الدور الأمريكي ، بسبب سياسات ملك والابتزاز " ترامب".

ان ما يجري في المنطقة اليوم ، وتجربتهم في العراق وخروجهم من غير فائدة ، كلها تعتبر سبب بعدم شن اي هجوم على الجمهورية الاسلامية الإيرانية ، ونحن نعتقد بأن دول الخليج ادركت بانها الخاسر الاول في الحرب ، لكونها لم تحقق شيء في اليمن ، والسؤال الذي يطرح نفسه،؟ اذا كانت الدول الخليج مجتمعنا لم تحقق اي انجاز في اليمن فكيف ستواجه إيران تلك الدوله العظمى في مساحتها وشعبها ، حيث تشير تقارير ان السعودية تسعى اليوم ،للوصول الى حل مشترك مع إيران ، الانها ادركت بأن الانتصار مستحيل وليس بمقدورهم دفع وتحمل نفقاتها.

نختم بالقول إن أي حرب لن يخسر بها الأمريكي انما نحن سنخسر ارضنا ، وكل البنا التحتية لدولنا ،فلماذا نحن كمسلمين لا نجلس على طاولة الحوار وتجنيب شعوبنا الحرب ،لو أصبحت واقعية لا سامح الله سوف تأكل الاخضر واليابس ، نتساءل اين دور العقلاء في هذه الأمة ولماذا لا يتحملون دورهم اتجاه شعوبهم ،وعلموا ان أمريكا شر مطلق ولا يهمها سوى مصالحه الشخصية

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