ميراث علي "ع" مناراً

أمجد الفتلاوي

في خلق الله ونبؤته لأتباعه وخلفاءه في الأرض حكمة غيبية لأختيار الأشخاص الذين يمضون في الأرض ليحملوا راية الله ويعملوا على توحيد كلمة واعلاء أسمه وليكونوا خيرا ومنارا للبشرية جمعاء .

كان علي نهجا في البلاغة ومنظرا للفكر الأسلامي السياسي منهجاً للحق الذي تناوله في اغلب مقولاته

لينشئ الدولة على أسس العدل والقانون دولة الحقوق التي تعطي لكل ذي حق حقه وتقطع يد كل من تسول نفسه العبث في مال المسلمين فكانت قصة عقيل شاخصة في عقول المسلمين عن عدل علي ع وضربه للفساد بكل اشكاله وانواعه

فكان مثالا للنزاهة ومنارا للعدل الذي برز في فعله وجسده في مقولته

(أيها الناس أعينوني على نفسكم، وأيم الله لأنصفن المظلوم من ظالمه، ولأقودن الظالم بخزامته، حتى أورده منهل الحق وإن كان كارها).

فكان اماما عادلا وحاكما كبيرا في عطاءه حكم بعقد أجتماعي بينه وبين الناس يروه ويرهم يسمع منهم ويرشدهم

ليعطي أسمى العبر لمن يلمح حياته بأضاءاته التأريخية ومواقفه تجاه خصومه فكان رحوما حليما امام حتى من يسبه وحادثه سباب الأموين له فما كان منه الا قال لأصحابه

(إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، وكفاكم لو وصفتم أعمالهم، وذكرتم حالهم، كان أصوب في القول، وأبلغ في الغدر وقلتم مكان سبكم إياهم، اللهم احقن دماءنا ودماءهم، واصلح ذات بيننا وبينهم، واهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله، ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به).

هذا كان علي فيه الكثير من الأعجاز وتستخلص منه الكثير من الحكم التي تفيض على البشرية

عند دراسة حياة هذا الرجل الذي كان له الدور الكبير في نشر الأسلام وفي تواجده ومؤازرته للحركة الأسلامية ومرافقته للنبي محمد صل الله عليه وسلم

سترى الكرامات التي افاض بها ليكون يوم غدير خم يوم كرامة الله لعلي"ع"

يوم أخذ الرسول بيد عليٍ فرفعها حتى رؤيَ بياض آباطهما وعرفه القوم أجمعون، فقال: أيها الناس من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم فمن كنت مولاه فعلي مولاه،

ففي ذكرى الغدير الأغر لابد ان نستذكر ماقدمه رجل من رجال الله وولي من اولياء المسلمين الى البشرية جمعاء

سلاما على الحق

سلاما على العدل

سلاما على القانون

سلاما على العدالة الأجتماعية

سلاما على علي النهج .