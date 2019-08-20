المقالات

ميراث علي "ع" مناراً


أمجد الفتلاوي

 

في خلق الله ونبؤته لأتباعه وخلفاءه في الأرض حكمة غيبية لأختيار الأشخاص الذين يمضون في الأرض ليحملوا راية الله ويعملوا على توحيد كلمة واعلاء أسمه وليكونوا خيرا ومنارا للبشرية جمعاء .

كان علي نهجا في البلاغة ومنظرا للفكر الأسلامي السياسي  منهجاً للحق الذي تناوله في اغلب مقولاته

لينشئ الدولة على أسس العدل والقانون دولة الحقوق التي تعطي لكل ذي حق حقه وتقطع يد كل من تسول نفسه العبث في مال المسلمين فكانت قصة  عقيل    شاخصة في عقول المسلمين عن عدل علي ع وضربه للفساد بكل اشكاله وانواعه

فكان مثالا للنزاهة ومنارا للعدل الذي برز في فعله وجسده في مقولته

(أيها الناس أعينوني على نفسكم، وأيم الله لأنصفن المظلوم من ظالمه، ولأقودن الظالم بخزامته، حتى أورده منهل الحق وإن كان كارها).

فكان  اماما عادلا وحاكما كبيرا في عطاءه حكم بعقد أجتماعي بينه وبين الناس يروه ويرهم يسمع منهم ويرشدهم

ليعطي أسمى العبر لمن يلمح حياته بأضاءاته التأريخية ومواقفه تجاه  خصومه فكان رحوما حليما امام حتى من يسبه  وحادثه سباب الأموين له فما كان منه الا قال لأصحابه

(إني أكره لكم أن تكونوا سبابين، وكفاكم لو وصفتم أعمالهم، وذكرتم حالهم، كان أصوب في القول، وأبلغ في الغدر وقلتم مكان سبكم إياهم، اللهم احقن دماءنا ودماءهم، واصلح ذات بيننا وبينهم، واهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله، ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به).

هذا كان علي فيه الكثير من الأعجاز وتستخلص منه الكثير من الحكم التي تفيض على البشرية

 عند دراسة حياة هذا الرجل الذي كان له الدور الكبير في نشر الأسلام وفي تواجده ومؤازرته للحركة الأسلامية ومرافقته للنبي محمد صل الله عليه وسلم

 سترى الكرامات التي افاض بها  ليكون يوم غدير خم يوم كرامة الله لعلي"ع"

يوم أخذ الرسول  بيد عليٍ فرفعها حتى رؤيَ بياض آباطهما وعرفه القوم أجمعون، فقال: أيها الناس من أولى الناس بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى بهم من أنفسهم فمن كنت مولاه فعلي مولاه،

ففي ذكرى الغدير الأغر لابد ان نستذكر ماقدمه رجل من رجال الله وولي من اولياء المسلمين الى البشرية جمعاء

سلاما على الحق

سلاما على العدل

سلاما على القانون

سلاما على العدالة الأجتماعية

سلاما على علي النهج .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كم هي المسافة بيننا وبين علي"ع" ؟!
الغدير وثقافة العيد في الاسلام
عيد الغدير الاغر وبداية التأسيس للنظام السياسي الاسلامي
ميراث علي "ع" مناراً
ابو العثوگ يخيط افتوگ..!
تغريدة البرميل النتن ... !
الغدير نقطة التحول في تاريخ البشرية .
عجبا على بلدي بين التدخل الخارجي وراي المرجعية
يوم الغدير في السماء اشهر منه في الارض
غدير يزهر بالولاية..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 72.05
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك