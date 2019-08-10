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تصفير الدفاتر الامتحانية


 

بعد أن تخلصنا من ظاهرة الغش الجماعي في الامتحانات العامة للدراسة الإعدادية، لتظهر لنا ظاهرة الغش الكتروني وقد عملت وزارة التربية الى الحد منها من خلال اتخاذ بعض الإجراءات واصدار تعليمات للحد من هذه الظاهرة ، لتبدا عندنا ظاهرة تصفير الدفاتر الامتحانية التي أصبحت اليوم الشغل الشاغل على مواقع التواصل الاجتماعي وتصبح القضية التربوية رقم واحد .. 

ان ظاهرة تصفير الدفاتر الامتحانية لم تكن منتشرة كما هي منتشرة اليوم لكونها حدثت في كثير من المحافظات ، فهناك اكثر من حالة ، هناك حالة الطالب مرتضى كريم فرحان الصف السادس الاحيائي اعدادية الكوت للبنين ظهور نتيجته مصفرة ، وهناك الطالبة أم البنين يوسف عبدالواحد أحدى طالبات ثانوية الوفاء للبنات في محافظة ذي قار ، وهناك قضية الطالبة ضحى حسن كريم مخور من مدرسة ثانوية العقيلة زينب ع الاهلية للبنات محافظة بابل ، وهناك قضية الطالبة مريم سعيد محمد شاهد أخر على تصفير دفاترها .. وغيرها .. وغيرها 

ان السكوت على تلك الظاهرة معناه انحدار التعليم في العراق نحو الهاوية وفقدان الطالب الثقة بكل الامتحانات التي تجريها وزارة التربية لأنه يصبح خائفا على نتيجته لذا نقترح على وزارة التربية أن تعطي حق الاعتراض وبالخصوص الطلبة الذين يعترضون على نتيجتهم المصفرة ( 7 اصفار ) من خلال لجنة خاصة لهذا الغرض تدقق الدفاتر وتتخذ القرارات المناسبة وإعادة حق الطلبة اذا كان لهم حق ، ومحاسبة كل من تسولت له يده ان يسرق تعب وجهد الطالب واعطاءه الى غير المستحقين ،وعلى اللجنة ان تظهر الحقيقة والتوصل الى توصيات تحد من تلك الظاهرة وتطبيقها في العام القادم .. 

نحن نضع بعض المقترحات عسى ان تنفع في الحد من هذه الظاهرة 

1- بعد ان استخدمت وزارة التربية الدفتر الكتروني في أداء الامتحانات ووضع الكود والبصمة على غلاف الدفتر فقط .. فانه يمكن ان يستبدل الدفتر بدفتر أخر ونقل الاجابات له بتديل غلاف الدفتر فقط .. وهذا ما يحدث احيانا في مركز الامتحاني او في مركز الفحص .. لذا نقترح ان يكون الكود على جميع اوراق الدفتر الامتحاني للطالب لكي لا يسرق جهد ابنائنا الطلبة . 

2- اذا لم تستطيع الوزارة تحقيق ذلك بوضع الكود على جميع اوراق الدفتر الامتحاني للطالب .. فمن الممكن أن نضع بصمة الطالب على جميع أوراق الدفتر الامتحاني ويمكن الرجوع الى البصمة في حالة وجود تصفير أو اعتراض على ذلك للتأكد من أن الدفتر الامتحاني عائد الى الطالب .. وبهذا ضمنا عدم التلاعب في الدفاتر الامتحانية .. 

الكاتب والإعلامي / الحاج هادي العكيلي

 

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