ضياع في الفضائيات..!

سعد الزيدي

في فضاءياتنا كثير من الضياع والهدر في المال والجهد والوقت ويا ليت الأمر يتوقف عند هذا الحد بل يتعدى إلى تخريب المجتمع في الأخلاق والاقتصادوالأمن المجتمعي وتطول السلسلة أذا حولت المقال إلى إحصاء الإصرار .

برنامج تهريجي وبامتياز لا هو ترفيهي ولا فكاهي وطبعا ليس ثقافي عُرض خلال شهر رمضان المبارك من فضائية تعود إلى تيار سياسي يعلن الالتزام بثوابت الدين والمذهب، وهذا البرنامج يصرح من أعده بأن هذه الفضائية هي التي دفعت له السعر الأكبر من بين الفضائيات العراقية والعربية.

كما أن نفس هذه الفضائية ولو أنها غير متفردة عرضت أكثر من مرة شكوى غير صحيحة إحداها لشخص يشتكي من سوء معاملة أحد المستشفيات وقد أكد من اشرف على علاجه في نفس المستشفى بان هذا الشخص خرج من المستشفى وهو ممتن للخدمة وهي كانت كما يجب وانه مسؤول عن هذا الكلام، وهو نفسه يعتقد بأن هذه الفضائية دفعت مال لهذا المريض لتشويه الصورة.

هناك مواضيع او برامج تشترك في بثها كل الفضائيات فيها من الضياع أكثر بكثير من الفائدة وهي برامج المطبخ والطب بالأعشاب ، وأضرار هذه البرامج تتاتي من اللاعلمية في كثير مما تعرض.

لا اقول كل الفضائيات ولكن العرض تجاري جشع دون رقابة صحية ومن أناس تخصصهم وتجربتهم وخبرتهم ليست بالمستوى الأكاديمي المتفوق ، بحيث يستطيع يصف دواء من خلال افتراض الحالة المرضية وحتى من خلال الوصف المختصر من قبل المريض بواسطة الهاتف، وأما برامج المطبخ ففيها إسراف وتبذير وكثير ما يحرك التقليد الاعمى والغيرة المذمومة بين المشاهدات.