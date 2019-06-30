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بدايات ليست موفقة..!

65 2019-06-30

عمار الجادر

 

هناك فرق بين تبني معارضة سياسية، وتبني معارضة عقائدية، فالتخبط بين المنطلقين يدل على ان الهدف ليس كما يعلن، بل هي اما لهدف ثالث غير نبيل، او صبيانية القيادة التي يعتمد عليها زعيم تيار الحكمة.

كنا نتوقع ان يتم الاعتراف بالخطأ الفادح التي ارتكبته قناة الفرات، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه اخطائها المتوالية، لانها وحسب ما تزعم قناة عقائدية لا تحيد عن طريق المرجعية، ولو ان نهجها الجديد يبعد كل البعد عن زعمها، ولكن الواقع ان الضجة التي حصلت على الفرات، ليست الا لي اذرع للحياد عن المعارضة السياسية!

حقيقة الامر ان خطاب السيد عمار الاخير، كان ملتزما بما نهجته قناة الفرات مؤخرا من استفزاز واضح لكل القيم التي توصي بها مرجعيتنا الرشيدة، ومتعكز بنهجه هذا على ان الضجة تستهدف نهجه السياسي، وهذا يعتبر خلط للاوراق لم نعهده من السيد عمار، وعلاوة على ذلك حول الكرة الى ملعب اخر، واساء للارث الذي تنخى به، وقد لا يعلم السيد الحكيم ما حدث في قناة الفرات، من مخالفة كبيرة لارث ال الحكيم الديني الاصيل، فليقرأ قليلا عن هذه الانتهاكات ، لعلنا نكون بمثابة المنبه.

- قامت الفرات بتسمية ال 38 شهيدا الذي اقدمت المهلكة السعودية على ذبحهم بغير حق، بانزال القصاص ب38 شخص متهم بالارهاب! فهل يرضى عمك السيد الجليل محمد باقر الحكيم بذلك؟!

- قامت الفرات بتسمية الهجوم المنصور لابناء الشيعة في اليمن على مطار المهلكة السعودية بانه اعتداء طال المنشآت الحيوية في السعودية؟! هل هذا امر طبيعي؟!

- اللقاء الاخير مع الملحد غيث التميمي علاوة على ان النكرة غيث هو مجرد نكرة ملحد مختل عقليا فهو ايضا غير سياسي ليتطرق الى رئيس الحكومة ويسيء للرجل وهذا مخالف تماما لما وجهت به المرجعية الرشيدة بعدم التسقيط والنيل من الشخصيات المعروفة نتيجة للاختلاف السياسي.

عموما ان الطرح كان غير موفق، فاما ان تنتهج قناتكم التي تبنيتم نهجها الاخير نهجا سياسيا بحت، او ان لا تخلطوا الاوراق على كولة المثل( حلاوة بجدر مخسوف).

واخيرا اذا كنتم تسمون نهجكم بالتسقيط هذا هو معارضة، فعليكم احترام الرأي الاخر، واكيدا لا يفعل اتباعكم والدليل ما سيعلقون به على هذا المقال

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