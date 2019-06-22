متى قرعت طبول الهزيمة ؟!

سجاد العسكري

عندما سؤل البرت انشتاين عن الحرب العالمية الثالثة قال:( أنا لا أعرف السلاح الذي سيستخدمه الإنسان في الحرب العالمية الثالثة، لكني أعرف أنه سيستخدم العصا والحجر في الحرب العالمية الرابعة ) فالحرب او الحروب بشكل عام هي غرفة مظلمة لا يمكنك ان تعرف مالذي سيحصل عند فتح الباب ومالذي سيخرج منها قد لا تعيش بعده .

فالرأي العالمي كما اتصور غير مهيأ لمواكبة الاحداث الجارية في العالم بشكل حقيقي ,ولعل اكثر المناطق التي تعاني من عدم استقرارها هي الشرق الاوسط وهو واضح وغير مخفي على احد لما تشهده من احداث قد تغير مسار التاريخ والعالم , وخصوصا بعد سيطرة القطب الواحد على العالم وقراراته الجائرة وحروبه الظالمة على امن البلدان , واعتمد في عدوانه على تلفيق الاكاذيب وتصديقها ,لتبرير الخطوات التي يخطوها .

وفي نفس الوقت تشكلت خلال العقود الاخيرة احلاف عسكرية تدميرية , وكان اساس اقامتها وتوسعها هو التزوير والتلفيق والكذب للحقائق ,فامتازت قيادة هذا التحالف التدميري بوحشية اصحابه واجرامهم , ليدفع بدماء الابرياء التي تسيل شهرة القائد الفلاني الذي حقق النصر المزعوم ليستعرض عضلاته اثناء سيره على جماجم ابت الا مواجهة العدوان بالمقاومة ,فنراها غزت العالم وقتلت الشعوب ,وسلبت المقدرات , وغيرت الانظمة , واتت بالعملاء , ووو.

ومن ضمن هذه التحالفات المشؤمة التي تسعى امريكا لتشكيله في الشرق الاوسط يضم دول عربية وخليجية واسرائيل نعم واسرائيل ضد ... ؟! فتحالف الشرق الاوسط الاستيراتيجي بالفعل محكوم عليه بالفشل بعد تراجع تزعم قيادة هذا التحالف من قبل ترامب , بالنسبة لترامب وجد في تزعم هذا التحالف بأنه سيدفع الجزء الاكبر من الفاتورة هذا من جهة , ومن جهة اخرى هي رد فعل من فشل تشكيل حلف امني تحت مسمى (الناتو العربي) كل هذه التحركات وتشكيل احلاف ما هو الا وسيلة لتحقيق الاهداف الامريكية اما الحلفاء فلهم الحجر وفق القاعدة (الولد للفراش وللعاهر الحجر) .

فمن يقود التحالفات والذي يحاول تشكيلها بأي وسيلة فهو يعاني من هستيريا قرع طبول الحرب ويقدح نار الفتنة واستيراتيجيته التخبط والفشل والهزيمة فقد قرعو طبول الحرب في العراق وسوريا واليمن ويريدون ان يوقدوا هذه النار الى دول اخرى رغم اشارة ترامب بأن التحالفات بالنسبة له (عبارة عن صواريخ حماية قصيرة الاجل ) ولعلهم لم يدركوا القول بعد لطبيعة عقولهم الثقيلة في الفهم والادراك , وترامب يقصد انه متى انتفت الفائدة منهم سيتخلص من العملاء ,لأنهم اصبحو ثقل وعائق على كاهل امريكا التي تطمح بتنفيذ مخططاتها في الشرق الاوسط.

فبعد الفشل في تشكيل تحالف استيراتيجي في الشرق الاوسط ضد ايران اتجهت امريكا الى اوربا لأنشاء تحالف جديد , وهذا التحالف ليس ضد ايران فحسب بل ضد روسيا والصين في وسط اوربا ايضا , وعلى مايبدو ان هذه التحالفات هي ردة فعل لتعويض الهزيمة والخسائر التي لحقت بها في الشرق غريب امر امريكا دائما تسعى الى التسلط والهيمنة عبر تحالفات تقود منها الحروب وتنفذ العقوبات وحصار , وتغفل عن الطرق السلمية ؟!

فحرب التحالفات التي تقودها امريكا والمؤتمرات والمؤامرات ..., وان كانت غير مباشرة كما في الدول العربية في كل مرة تقرع طبول الهزيمة لها ولحلفائها الغير قادرين اتخاذ اي قرار يصب في مصلحة الشرق وامنه واستقراره , وما تشهده المنطقة هو ردة فعل من هزائمهم المخزية واعتدائاتهم السافرة لتقطيع اوصال المنطقة وتقديمها على طبق من ذهب لأمريكا واسرائيل .

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