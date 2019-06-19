المقالات

تفاوض وتوافق ونفاق ؛ولكن..!



سجاد العسكري


التوافق هي كلمة تعددت معانيها فمنها اتفقوا , تفاهموا تقاربوا في ارائهم , ومرة اخرى تكون تالفت وانسجمت في وجهات النظر ,واخرى تشابهت وتكيفت مع متطلبات الحياة الجديدة ؛لكن عندما يكون التوافق نفاق , وهذا النفاق سياسي وظاهرة بارزة في حياة السياسين , ومايدور في منطقتنا عموما ظهور المسوخ اعداء المجتمع والامة الاسلامية , هنا يكمن الخطر الاكبر .
فالذي يتوافق مع الاعداء ويقتل الابرياء العزل ويعتدي على الاوطان الامنة , ويهدد السلم المجتمعي بصورة عامة فهو منافق مسخ ولا تربطه بالاخرين لاعقيدة او دين ,لأنهم عبدة المصالح والمطامع فلم ينصروا الدين , ولا اقاموا الدنيا , بل كان سعيهم في تدمير المجتمع والامة الاسلامية والعربية ايضا, واكل الخيرات واهلاك الحرث والنسل وسقوطهم التدريجي عبر توافقهم ونفاقهم السياسي ؛ليكونوا دون مستوى البشر . 
فالموافقون المنافقون شغلوا المنطقة بالحروب والتنازع والصراع جراء تبعيتهم لأمريكا واسرائيل فالمتتبع يلاحظ بأنهم يتمتعون بسمات الرذيلة منها:
اولا: سعيهم للفساد فسلوكياتهم تؤدي الى افساد الحياة ومحاولة ان يوهموا الناس بأنهم مصلحون.
ثانيا:الخداع والاستغلال والوصولية بحيث لايتورعون عن استعمال الاكاذيب والحيل ,فكل همه كيف يحصل على مبتغاه بكل وسيلة .
ثالثا: الكراهية والاستهزاء بالشريعة والمشاعر فتراه منزعج ويحمل الكراهية لمن يطبق الشريعة الحقة والوحدة بين صفوف المسلمين, ولايحمل مشاعر التعاطف جراء القتل والدمار لأخوته او جاره.
رابعا : سعيهم الى الخصام والفتنة, وركونه الى الظالمين وهو ماتشهده المنطقة من حروب واعتدائات على البلدان من اجل ارضاء الاستكبار العالمي لينشروا ثقافة الخصام والفتنة وتشتيت الصفوف .
فكل هذا يجري في الشرق الاوسط بفعل هؤلاء ولازالوا يقولوا نحن مصلحون ويكفيهم وصف القران لهم في قوله تعالى في سورة البقرة (إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ) الا تعلمون بأن امريكا تدعم الانظمة وليس بناء دول ,لذا كل نظام يكافح من اجل الحفاظ على مصالحه الوطنية فانه يقع في مأزق العقوبات الامريكية.
فامريكا وحلفائها لا ينفع ان تكون حليفا استيراتيجيا لأي دولة في الشرق الاوسط لأنهم رسموا حدودنا , وسببوا الحروب والتوترات والتناقظات بين البلدان الجارة والصديقة من اجل بقاء مصالحها فهي تدفع لحرب اليمن ؛لكن اليمنين وصلوا الى مطاراتهم وانابيب نفطهم بامكانياتهم المتواضعة , سوريا واجهوا الارهاب الامريكي الخليجي الصهيوني ودحروهم وكذلك في لبنان والعراق , اما ايران فانهم تقدموا على الكثير من البلدان رغم العقوبات والحصار ليحتلوا الصدارة وهم في حرب دائمة مع نفس الثلاثي البغيض حتى باتت امريكا ترجو المفاوضات عبر وسطاء عدة اخرهم اليابان , وفي اليابان على ما اظن رسائل لأيران قد تكون منها :ان اليابان تعرضت لحرب امريكا فتعرضت للقنابر النووية المحرمة دوليا من قبل امريكا لأنها كسرت شوكت الجيش الامريكي ,وكذلك اليوم اليابان هي البنت المدللة لأمريكا كما يقال ...
لكن الرد كان مؤلم فلا توافق ولا لف او دوران وتفاوض ونفاق سياسي ,وضحك على الذقون ..., والسبب لأنكم غير جديرين بالرد اصلا , وقالها قائدهم من قبل سوف تتفاوضون على الملف النووي ولكن لن تحصلوا على شيء من هؤلاء , نعم نحن نؤمن بأن هذا القائد على بصيرة من امره وينظر بعين الله ولولا هذا الايمان والطاعة لما تحققت الانجازات , وهو بهذا يختلف عن اليابانيين في الظرف والقيادة المحيط بمايجري من متغيرات .
وهذا الطرف القوي يحمل سمات نبيلة في تحركه , فهو يحاول توحيد صفوف العالم الاسلامي , ورتق ما فتقتموه , وتقريب وجهات النظر وتقليل نقاط الخلاف عبر تقوية المشتركات والروابط , وسعيه الى نبذ الكراهية وان تكون الشريعة طريقنا , وقطع دابر من يسعى الى الفتنة , والانتفاع الثقافي والفكري عبر الزيارات المتبادلة بين البلدان لتعزيز قوتها ضد اعدائهم .
فاين الطرف الاول الذي دخل في جحر الشيطان لتشتعل المنطقة بمؤامراتهم الرخيصة فهاهم قد ذلو , اما الطرف الاخر القوي فقد دخل في سلطان طاعة الله واعتمدوا على مقدراتهم ومواردهم البشرية وهم يقولوا وماتوفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب , والجدير عليه ان يميز بينهما بعيدا عن الميول والاتجاهات.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تفاوض وتوافق ونفاق ؛ولكن..!
ثلاثي لايمكن هزمه في العراق..!
لعبة الديمقراطية ....
هل غفلنا شرط طهارة المولد ؟!
الفيليون يلتقون تحت ظلال شجرة السدر العراقية..!
 بين المعارضة الصورية والابتزاز السياسي
إيران تسقط أسطورة الـ (CIA) !!
النظريات التربويه النظرية المثالية
رسالة متأخرة ...!
ارهاصات في الإطار الوطني..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 71.07
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
موظف : الموظف الشريف يحاربونه بشراسة كل الفاسدين ...
الموضوع :
شركة نفط الجنوب بالبصرة فيها فساد اداري كبير
عادل القريشي : والدي سجين سياسي ضهر اسمه في الوجبه 111ذهبت الئ التقاعد قال لي بس الموظف يستحق الراتب اننا ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
د.جلال ابراهيم : الاستاذة باسمة انسانة رائعة اتمنى لها كل توفيق والاستمرار بكتابة المقالات الجميلة لقد استمعت بقراءة تلك الاحرف ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين!؟
Sahib Alhussaini : مع الاسف ان الاخوان الصدريون في الحكومة وفي البرلمان متصلبيين وغير مرينين مع كتلة البناء لحلحلة الاوضاع ...
الموضوع :
الصدر يدعو لتفويض عبد المهدي باتمام الكابينة الوزارية خلال 10 أيام
المعتقل المحامي سعد خزعل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني الاعزاء بوركتم ورعاكم الله لما قدمتموه وتقدمونه ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
ابو جواد : حرام عليكم ترحلوها ربما زوجها يقتلها ...
الموضوع :
الامن اللبناني يصدر بيانا حول عراقية "هربت من زوجها"
ali aziz : لماذا تم تصنيف معتقلي محتجزي رفحاء إلى قسمين قسم خاص بتاريخ 31/5/199فما دون وقسم خاص 1/6/1991وبعده ....قسم ...
الموضوع :
مجلسُ النواب يِؤكُدُ شمولَ مهجري رفحاء بقانونِ السجناءِ السياسيين
هيثم حسين علي النجدي : قدمت معاملتي للحصول على قطعة أرض للهجرة والمهاجرين من سنة 2012 ولحد الآن لم يشملني التوزيع أرجو ...
الموضوع :
توزيع 966 قطعة ارض سكنية على موظفي الدولة وشريحة المهجرين
حكيم كاظم : السلام عليكم محلة ٥٥١ مدينة الصدر صار اكثر من اسبوع تعاني من انقطاع الكهرباء علما ان جدول ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
اماني : كيف تقول إن اولاد آدم تزوجوا من إخوانهم غير الشقيقات ...حاشا لله أن يقبل هذا العمل الفاحش ...
الموضوع :
كيف تكاثر اولاد آدم (ع) ... ومن هُنَ زوجاتهم ؟؟ الجزء2
فيسبوك