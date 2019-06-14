المقالات

حديث عن ما قالته المرجعية؛ ولكن..!

46 2019-06-14

منى زلزلة / برلمانية سابقة

 

في الذكرى الخامسة لانتصار فتوى المرجعية الدينية العليا ببالجهاد الكفائي؛ تعود لتحمل القوى السياسية والحكومة؛ مسؤولية تردي الانتصار..!.. فبدلا من ذكر المكاسب بعد الانتصار ؛قالت ولكن!!

ولعل رجوع الاختلافات هي اشد النقاط مؤلمة، وسمت  المحاصصة  "بالمقيتة " ، وطالبت التحرك بمهنية، لتخلص من هذه التجاذبات، ثم اشارت بمرارة؛ الى عدم تعطيل  القوانين؛ التي جلبت الامتيازات والفوارق لطبقات خاصة ( رواتب المسؤولين وعسكريين ومنح رواتب خيالية لفئات )، والى عدم التحرك على الفساد المصاحب لكل حركة للمال العام.

إن حديث المرجعية الدينية كان واضحا ليس فقط مع (الذين مازالوا متمسكين بمناصبهم القديمة)؛  لانها تحدثت معهم بذلك سابقا حتى بح صوتها!

و لكن !!!كلامها موجه مع كتلة الفتح تحديدا، حيث وصفها بالكتل التي برزت بعد الصراع مع داعش !.

فاذا لم تقم بتقليل الامتيازات ( بتجمي دثم ابطال ثم  تعديل ) وفورا، فان سقوطها سوف لن يكون بعد انتهاء  الدورة الحالية كسابقتها، بل سيكون خلالها!!

على رئيس الحكومة ان  ينفض غبار التشويش والتظليل، لحركته لمكافحة الفساد فأن (ولكن !) هذه، اول خطوة للحليم الغاضب، والا ماذا تتصورون اسباب اعادتها لمطالباتها وتحذيراتها السابقة؟!

ما اخشاه هو هل ستمر الأحوال في هذا الصيف اللاهب دون قدحة نار؟!

من الواضح جدا؛ ان اي تأخير من كتلة الفتح، ومن رئيس مجلس مكافحة الفساد، من صدور بيان وتحرك سريع،فان هنالك كثيرين من يحبون ان يلهوا بقدحة النار؛ ويحسب انه يحسن صنعا..!

هل وصلت الرسالة؟!

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ماكان نَصراً فَوضَويًّا ولَم يكُ عسكريّاً فقط!!
يا حسين بضمائرنا..الفتوى ومسيرة الاربعين
حديث عن ما قالته المرجعية؛ ولكن..!
حشد المرجعية و "هوبز"
الكهرباء والشعب ونسخ صدام
الحشد حشدك... سيدي السيستاني
لولاهم لما نامت العيون..!
ماذا بعد تفجيرات بحر عمان..!؟
الاوضاع في المنطقة والتحديات...  (8)
بيش ابلشت يابو بشت..؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 70.97
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ناديا : لدي اخ اسمه ( صباح سوري جعاز جياد المحمداوي) فقد في السعوديه منذ عام 1998 ولم نسمعه ...
الموضوع :
اسماء عراقيين قطعت روؤسهم و اخرى تنتظر قطع راسها في السعودية
sara : مقاله في الصلب ...
الموضوع :
فلذاتُ أكبادنا الى أين؟
عباس : كل التوفيق والنجاح استاذ حيدر ...
الموضوع :
التنظيم وبناء الأحزاب السياسية
Saffa abdul aziz hamoud al-maliky : السلام عليكم. انا احد. مشاركين الانتفاضة الاشعبانية خروجي. الى السعودية. عام. 1991 بعدها تم قبولي الى امريكا. ...
الموضوع :
ملبورن| محتجزي رفحاء : كيف احصل على أوراق ثبوتية؟ Bookmark and Share
ابو حسنين : للاسف الشديد نحن فالحين بالخطاب الانشائي فقط ونتبجح بثورة العشرين وعرين الامام (ع) ومدينة المرجعيه والحوزات وغير ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
عبدالباسط شكر محمود الربيعي : السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم . تم الاستيلاء على قطعة الارض العائدة لي في منطقة الفضيلية في ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
Bashar : نعم كلنا مع قدسية مدينة امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام كما نطالب تطبيق العقوبة ...
الموضوع :
لكي تعلموا من هي النجف الاشرف ؟
مواطنة : احسنتم ...
الموضوع :
على باب المراد..في يوم شهادة الامام الكاظم (ع)
احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم الع : احسنت النشر وفقك الله اخي الكريم ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ثوره هاشم علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم رسالتي مستمده فقره من الدستور العراقي والذي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
فيسبوك