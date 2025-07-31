العفو الدولية: إسرائيل تنوي مواصلة الإبادة الجماعية

أكدت منظمة العفو الدولية أن "اسرائيل" تنوي مواصلة جرائم الإبادة الجماعية في غزة، رغم الضغوط الدولية الكبيرة، فيما أكدت مسؤولة في المنظمة أن إعلان بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين لا يكفي لوقف الإجرام الصهيوني.

وفي بيان لها مساء الثلاثاء، قالت المنظمة إن "كل ثانية تمر تعني المزيد من القتل للفلسطينيين"، مؤكدةً أنه "يجب فرض عقوبات فورية على (إسرائيل)".

وأضافت: "الحاجة ماسّة إلى إجراءات حازمة وفعالة، والرد البريطاني اليوم يعجز عن تحقيق ذلك".

واعتبرت بيان الحكومة البريطانية بشأن الاعتراف بفلسطين "تغييراً في الخطاب، ولا يكفي لوقف الإبادة الجماعية".

وشددت على ضرورة أن تتخذ بريطانيا "إجراءات قوية لإنهاء الإبادة الجماعية والاحتلال (الإسرائيلي) ونظام الفصل العنصري".

ودعت الحكومة البريطانية إلى وقف جميع صادرات الأسلحة إلى "اسرائيل" وإنهاء جميع أشكال التجارة التي تُسهم في الإبادة الجماعية.

إلى ذلك، صرّحت الأمين العام للفرع الألماني في منظمة العفو الدولية "جوليا دورشو"، بقولها: "توصلنا إلى استنتاج أن (إسرائيل) ارتكبت وترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة".

وقالت إن: "عمليات القتل الجماعي التي ترتكبها (إسرائيل) في قطاع غزة تثبت نواياها في مواصلة الإبادة الجماعية".

واعتبرت "التجويع المتعمد للسكان المدنيين في غزة جريمة حرب وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".