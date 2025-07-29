ثقافة الكراهية والدجل والقتل

هولندا تقرر منع الوزيرين الإسرائيليين بن غفير وسموتريتش دخول أراضيها


أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم الثلاثاء (29 تموز 2025)، أنها "قررت منع الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير ويسرائيل سموتريتش، من دخول أراضيها بدعوى تشجيعهما للعنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين".

وقال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، في رسالة إلى البرلمان الهولندي "قرر مجلس الوزراء الهولندي إعلان الوزيرين الإسرائيليين سموتريتش وبن غفير شخصين غير مرغوب فيهما، والتزم بإدراجهما في قائمة الأجانب غير المرغوب فيهم في نظام معلومات شنغن".

وأكد الوزير أن "هذا القرار اتخذ لأن سموتريتش وبن غفير حرّضا المستوطنين مرارا وتكرارا على العنف ضد الفلسطينيين، ودافعا عن توسيع المستوطنات غير الشرعية، والتطهير العرقي في قطاع غزة".

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية، اتهمت هولندا الوزيرين، "بدعوتهما إلى توسيع المستوطنات غير الشرعية، ودعوتهما إلى التطهير العرقي في قطاع غزة".

وأضافت الهيئة، أنه "سيتم استدعاء السفير الإسرائيلي في لاهاي إلى جلسة توبيخ في مكتب وزير الخارجية الهولندي"، مشيرة إلى أن بن غفير علق بالقول إن "الإرهابيون أحرار واليهود محظورون".

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