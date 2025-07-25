ثقافة الكراهية والدجل والقتل

واشنطن ترفض خطة باريس للاعتراف بدولة فلسطينية


أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الجمعة (25 تموز 2025)، بأن واشنطن ترفض خطة فرنسا للاعتراف بدولة فلسطينية.

ووفقا لما نقلته رويترز "، قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن "واشنطن ترفض خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية، ووصفها بأنها قرار متهور".

وأضاف روبيو، أن "الأولوية العاجلة الآن هي وقف الحرب في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع المدنيين. السلام ممكن، ولتحقيقه لا بد من وقف إطلاق نار فوري، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق لأهالي غزة. ومن الضروري أيضا ضمان نزع سلاح حماس، وتأمين وإعادة إعمار القطاع".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون أن فرنسا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في أيلول في الجمعية العامة للأمم المتحدة، معبرا عن أمله في أن يسهم ذلك في إحلال السلام في الشرق الأوسط.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
واشنطن ترفض خطة باريس للاعتراف بدولة فلسطينية
لقاء مرتقب بين وزيري خارجية الجولاني والشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي
الكنيست يقر مشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن
للهروب من المثول للمحاكمة .... المجرم نتن ياهو يدعي انه اصيب بالتهاب معوي
وسائل إعلام دولية: إسرائيل تخطط لشن هجمات جديدة على إيران
نتنياهو: إسرائيل لن تطلب موافقة أمريكية لضرب إيران
الارهابي الصهيوني سموتريتش : سوريا أرسلت مبعوثين للتطبيع
في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال: العميل "ياسر أبو شباب" يكشف تنسيقًا ثلاثيًا ضد المقاومة برفح
المرصد السوري: مقتل أكثر من 7 آلاف سوري منذ سقوط نظام الأسد
المجرم نتنياهو يمثل أمام المحكمة في قضايا الفساد
الاكثر مشاهدة في (ثقافة الكراهية والدجل والقتل)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك