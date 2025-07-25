واشنطن ترفض خطة باريس للاعتراف بدولة فلسطينية

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الجمعة (25 تموز 2025)، بأن واشنطن ترفض خطة فرنسا للاعتراف بدولة فلسطينية.

ووفقا لما نقلته رويترز "، قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن "واشنطن ترفض خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية، ووصفها بأنها قرار متهور".

وأضاف روبيو، أن "الأولوية العاجلة الآن هي وقف الحرب في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع المدنيين. السلام ممكن، ولتحقيقه لا بد من وقف إطلاق نار فوري، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق لأهالي غزة. ومن الضروري أيضا ضمان نزع سلاح حماس، وتأمين وإعادة إعمار القطاع".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي ماكرون أن فرنسا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في أيلول في الجمعية العامة للأمم المتحدة، معبرا عن أمله في أن يسهم ذلك في إحلال السلام في الشرق الأوسط.