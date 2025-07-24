لقاء مرتقب بين وزيري خارجية الجولاني والشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي

أفادت قناة "كان" الإسرائيلية نقلا عن مصدر، اليوم الخميس، بأن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، قد يجتمع في باريس مع وزير خارجية الجولاني المدعو أسعد الشيباني لمناقشة القضايا الأمنية.

وجاء في الخبر المنشور على موقع Kan: "ومن المتوقع أن يلتقي وزير الشؤون الاستراتيجية الموجود حاليا في باريس، مع وزير الخارجية التابع لابو محمد الجولاني أسعد الشيباني لبحث القضايا الأمنية".

ووفقا للقناة، سيشارك المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك، الذي توجه بالفعل إلى العاصمة الفرنسية، في الاجتماع المذكور.

وستجري هذه المفاوضات، على خلفية التصعيد الأخير في الوضع في جنوب سوريا، حيث وقعت اشتباكات في محافظة السويداء.

وتشهد محافظة السويداء جنوب سوريا أوضاعا أمنية وإنسانية حرجة للغاية نتيجة اشتباكات مسلحة اندلعت بين مجموعات من العشائر البدوية ومقاتلين من الطائفة الدرزية وعناصر من قوات الأمن وتصاعدت منذ 12 تموز الجاري.

وقد أسفرت الاشتباكات عن مقتل ما لا يقل عن 814 شخصا بينهم نساء وأطفال وأفراد من الطواقم الطبية والإعلامية، وإصابة أكثر من 903 بجروح، حسب توثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وشنت إسرائيل غارات جوية عدة جنوب سوريا وفي دمشق العاصمة، زعمت أنها دفاعا عن الدروز، مما زاد من تعقيد الوضع.

كما أعلنت الحكومة السورية مرات عدة عن وقف إطلاق نار واتفاقات تهدئة، كما دخلت قوات الأمن لفرض السيطرة، ولكن العنف ما زال مستمرا في بعض المناطق.