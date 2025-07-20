ثقافة الكراهية والدجل والقتل

للهروب من المثول للمحاكمة .... المجرم نتن ياهو يدعي انه اصيب بالتهاب معوي


في محاولة منه للهروب من المثول للمحكمة بتهم فساد ادعى المجرم الارهابي نتن ياهو انه اصيب بالتهاب معوي نتيجة لتناوله طعام فاسد سيلزمه منزله لمدة 3 أيام.

وبحسب بيان مكتب المجرم  نتنياهو فانه يعاني من التهاب معوي نتيجة تناوله طعاما فاسدا سيلزمه منزله لمدة 3 أيام.

وقال المكتب: "بعد أن شعر بوعكة خلال الليل، خضع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لفحص في منزله على يد البروفيسور ألون هيرشكو، مدير قسم الأمراض الباطنية في مستشفى هداسا عين كارم، وتبيّن أنه يعاني من التهاب في الأمعاء نتيجة تناول طعام فاسد".

وأضاف: "بعد فحوصات إضافية، تم تصنيف حالة رئيس الوزراء بالجيدة، وهو يتلقى حاليًا علاجًا طبيًا بسوائل عن طريق الوريد، وذلك بسبب الجفاف الذي رافق المرض".

وتابع: "بحسب تعليمات أطبائه، سيخلد رئيس الوزراء للراحة في منزله خلال الأيام الثلاثة القادمة، وسيدير من هناك شؤون الدولة"

وكان نتنياهو تغيب عن جلسة الحكومة الإسرائيلية ما أثار تساؤلات عن سبب غيابه.

وكان من المقرر أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة اليه.

وبذلك فإن نتنياهو لن يمثل أمام المحكمة غدا ولا يوم الأربعاء في جلستين كانتا مقررتين قبل خروج المحاكم الإسرائيلية في إجازة لمدة 3 أشهر نهاية الأسبوع.

ولوحظ أن نتنياهو حرص على محاولة التغيب عن المحكمة لأسباب مختلفة بما فيها السفر أو الانشغالات الأمنية أو الحروب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا إلى الغاء محاكمة نتنياهو وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في إسرائيل.

وقالت المراسلة القضائية لصحيفة "هارتس" ياعيل فريدسون على منصة "إكس": "إعلان نتنياهو عن إصابته بوعكة صحية بسبب طعام فاسد هو استمرار لمحاولاته التهرب من الاستجواب المضاد".

وأضافت: "يتعيّن على القضاة تحديد جلسات إضافية خلال العطلة القضائية، نظرًا للظروف الاستثنائية المتعلقة بإلغائه المتكرر للجلسات، بدءًا من الأسبوع المقبل".

وتابعت: "بصراحة، لا يوجد سبب لعدم جدولة ذلك يومي الخميس والجمعة".

ولم يعلق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على هذه الاتهامات.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
للهروب من المثول للمحاكمة .... المجرم نتن ياهو يدعي انه اصيب بالتهاب معوي
وسائل إعلام دولية: إسرائيل تخطط لشن هجمات جديدة على إيران
نتنياهو: إسرائيل لن تطلب موافقة أمريكية لضرب إيران
الارهابي الصهيوني سموتريتش : سوريا أرسلت مبعوثين للتطبيع
في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال: العميل "ياسر أبو شباب" يكشف تنسيقًا ثلاثيًا ضد المقاومة برفح
المرصد السوري: مقتل أكثر من 7 آلاف سوري منذ سقوط نظام الأسد
المجرم نتنياهو يمثل أمام المحكمة في قضايا الفساد
محاكمة رائد في الجيش الأمريكي بتهمة الاعتداء واغتصاب 12 امراة
طبيب نفسي إسرائيلي يكشف: نتنياهو نرجسي ويعيش حياة مزدوجة بأقنعة
صحيفة إسرائيلية: الجولاني قد يجهز لحرب ضد لبنان بالتعاون مع اسرائيل
الاكثر مشاهدة في (ثقافة الكراهية والدجل والقتل)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك