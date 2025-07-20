للهروب من المثول للمحاكمة .... المجرم نتن ياهو يدعي انه اصيب بالتهاب معوي

في محاولة منه للهروب من المثول للمحكمة بتهم فساد ادعى المجرم الارهابي نتن ياهو انه اصيب بالتهاب معوي نتيجة لتناوله طعام فاسد سيلزمه منزله لمدة 3 أيام.

وبحسب بيان مكتب المجرم نتنياهو فانه يعاني من التهاب معوي نتيجة تناوله طعاما فاسدا سيلزمه منزله لمدة 3 أيام.

وقال المكتب: "بعد أن شعر بوعكة خلال الليل، خضع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لفحص في منزله على يد البروفيسور ألون هيرشكو، مدير قسم الأمراض الباطنية في مستشفى هداسا عين كارم، وتبيّن أنه يعاني من التهاب في الأمعاء نتيجة تناول طعام فاسد".

وأضاف: "بعد فحوصات إضافية، تم تصنيف حالة رئيس الوزراء بالجيدة، وهو يتلقى حاليًا علاجًا طبيًا بسوائل عن طريق الوريد، وذلك بسبب الجفاف الذي رافق المرض".

وتابع: "بحسب تعليمات أطبائه، سيخلد رئيس الوزراء للراحة في منزله خلال الأيام الثلاثة القادمة، وسيدير من هناك شؤون الدولة"

وكان نتنياهو تغيب عن جلسة الحكومة الإسرائيلية ما أثار تساؤلات عن سبب غيابه.

وكان من المقرر أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة المركزية في تل أبيب للرد على تهم الفساد الموجهة اليه.

وبذلك فإن نتنياهو لن يمثل أمام المحكمة غدا ولا يوم الأربعاء في جلستين كانتا مقررتين قبل خروج المحاكم الإسرائيلية في إجازة لمدة 3 أشهر نهاية الأسبوع.

ولوحظ أن نتنياهو حرص على محاولة التغيب عن المحكمة لأسباب مختلفة بما فيها السفر أو الانشغالات الأمنية أو الحروب.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا إلى الغاء محاكمة نتنياهو وهو ما أثار ردود فعل غاضبة في إسرائيل.

وقالت المراسلة القضائية لصحيفة "هارتس" ياعيل فريدسون على منصة "إكس": "إعلان نتنياهو عن إصابته بوعكة صحية بسبب طعام فاسد هو استمرار لمحاولاته التهرب من الاستجواب المضاد".

وأضافت: "يتعيّن على القضاة تحديد جلسات إضافية خلال العطلة القضائية، نظرًا للظروف الاستثنائية المتعلقة بإلغائه المتكرر للجلسات، بدءًا من الأسبوع المقبل".

وتابعت: "بصراحة، لا يوجد سبب لعدم جدولة ذلك يومي الخميس والجمعة".

ولم يعلق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على هذه الاتهامات.