نتنياهو: إسرائيل لن تطلب موافقة أمريكية لضرب إيران

أفادت وسائل إعلام دولية، اليوم السبت (12 تموز 2025)، أن إسرائيل لن تسعى بالضرورة للحصول على موافقة أمريكية لاستئناف مهاجمة إيران.

ووفقًا لما نقلته وول ستريت التي قال المسؤول الإسرائيلي إن "نتنياهو أخبر ترامب أن إسرائيل ستوجه ضربات لإيران إن استأنفت سعيها لامتلاك سلاح نووي".

وأضاف أن "ترامب رد على نتنياهو بأنه يفضل حلًا دبلوماسيًا مع طهران لكنه لا يعارض خطة إسرائيل"، مبينًا أن "نتنياهو أخبر ترامب أنه سيضرب إيران إن سعت مجددًا لامتلاك سلاح نووي".

وأشار المسؤول الإسرائيلي بحسب ما نقلته وول ستريت، أن "إسرائيل لن تسعى بالضرورة للحصول على موافقة أمريكية لاستئناف مهاجمة إيران".