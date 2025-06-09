ثقافة الكراهية والدجل والقتل

المجرم نتنياهو يمثل أمام المحكمة في قضايا الفساد


مَثُل الارهابي المجرم قاتل الاطفال بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين (9 حزيران 2025)، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب ضمن جلسات الاستجواب بملفات الفساد الموجهة ضده.

وذكرت وسائل إعلام دولية ، أن المجرم "نتنياهو طلب تقليص مدة شهادته بدعوى ارتباطه بمكالمة سياسية مهمة"، مشيرةً إلى أن "نتنياهو المطلوب من محكمة العدل الدولية مَثُل قبل 5 أيام للمرة الـ37 أمام المحكمة نفسها للرد على تهم الفساد الموجهة إليه في ما تعرف بـ(قضايا الآلاف)".

وأضافت الوسائل أن "الجلسة الثانية سوف تستكمل فيها النيابة طرح أسئلة على نتنياهو وعرض الأدلة بشأن اتهامات موجهة إليه بالفساد، بسبب تلقيه هدايا من رجال أعمال مقابل تقديم خدمات شخصية لهم من خلال منصبه رئيسًا للوزراء".

ويهدف الاستجواب إلى كشف التناقضات وأوجه التضارب في تصريحات نتنياهو، والتحقق من مصداقية روايته.

وبدأت جلسات استجواب نتنياهو في كانون الثاني الماضي، إذ يواجه اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ما تعرف بـ"ملفات 1000 و2000 و4000". وقدّم المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت لائحة الاتهام المتعلقة بها في نهاية تشرين الثاني 2019.

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