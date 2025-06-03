ثقافة الكراهية والدجل والقتل

صحيفة إسرائيلية: الجولاني قد يجهز لحرب ضد لبنان بالتعاون مع اسرائيل


نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الإثنين (2 حزيران 2025)، تقريرا رجحت خلاله إن تصريحات الارهابي ابو محمد الجولاني الذي استولى على الحكم في سوريا حول وجود "عدو مشترك" يجمع بين سوريا وإسرائيل، قد تشير لنواياه اتجاه لبنان.

وقالت الصحيفة ، إن "الجولاني اعلن خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة جيوش جورنال الإسرائيلية، ان تل ابيب ودمشق يملكان "عدوا مشتركا في المنطقة"، لم يصرح عن هويته، وهذا التصريح تعرض الى انتقادات واسعة من العالم العربي، مع وجود تخمينات حول هوية الدولة التي قال إن إسرائيل وسوريا ترى فيها "عدوا".

وتابعت أن "بعض المحللين أشاروا الى ان الجولاني يقصد "لبنان" في حديثه عن وجود عدو مشترك لسوريا وإسرائيل"، مضيفة أن "تلك التحليلات اشارت الى ان الشرع قد يكون في نيته اعلان حرب على لبنان من خلال التعاون مع إسرائيل"، بحسب وصفها.

يشار الى أن عددا من الاشتباكات المسلحة وقعت بين الجيش اللبناني وتنظيمات ارهابية تابعة لما يعرف باسم "هيئة تحرير الشام" التي يقودها الجولاني والتي استولت على الحكم في سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

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