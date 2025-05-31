"هآرتس" تصف الجيش الإسرائيلي بـ"الأعمى" استخبارياً: قتل 29 أسيرًا في غزة

وصفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم السبت (31 أيار 2025)، الجيش الإسرائيلي بـ"الأعمى" استخبارياً، فيما أكدت أنه قتل 29 أسيرًا خلال عمليته في غزة.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها، أن "20 أسيرًا صهيونيًا قُتلوا بغارات صهيونية منذ بدء الحرب، و54 أسيرًا تعرضوا لخطر مباشر بسبب قصف مناطق احتجازهم".

وأضافت أن "الجيش نفذ مئات الغارات دون معلومات مؤكدة عن مواقع الأسرى، ووحدة غولاني قتلت 3 أسرى خرجوا عراة رافعين رايات بيضاء".

وتابعت أن "6 أسرى قُتلوا اختناقًا داخل نفق استُهدف في خان يونس"، مؤكدة أن "الجيش أعمى استخبارياً ويتجاهل سلامة الأسرى".

وأشارت إلى أن "عائلات الأسرى تتهم الحكومة بالإهمال الممنهج والتضحية بأبنائهم".