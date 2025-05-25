ثقافة الكراهية والدجل والقتل

هكذا وصلت أوراق ومستندات الجاسوس إيلي كوهين إلى تل أبيب!


أفاد موقع i24NEWS الإسرائيلي بأن أرشيف الجاسوس الإسرائيلي إيلي كوهين، الذي أُعدم في دمشق عام 1965، نُقل إلى تل أبيب عبر مروحية هبطت في السويداء، جنوب سوريا.

ونقل الموقع عن مصدر سوري قوله إن "المروحية هبطت في الثاني من مايو الجاري، كإشارة من الحكومة السورية ولفتة من رئيس الادارة السورية المؤقتة ابو محمد الجولاني إلى "إسرائيل" والولايات المتحدة، مما يمنع الحاجة للتحليق فوق الأراضي الأردنية أو اللبنانية".

وأشار المصدر إلى الجدل الذي دار حول غرض هبوط المروحية، ووردت شائعات بأنها كانت تقوم بتسليم الأسلحة والطعام للدروز أو تهريب زعيم الطائفة الى الاراضي الفلسطينية المحتلة. لكن اتضح لاحقاً أن الهدف كان جمع الأرشيف الذي تم تأمينه من قبل أحد قادة القوات المسلحة التابعة للجولاني.

كما لفت الموقع إلى أن هذه التفاصيل تتماشى مع التقارير عن محادثات إيجابية تجري في أذربيجان بين الكيان الإسرائيلي وسوريا، تحت رعاية تركيا، بالإضافة إلى محادثات مباشرة بين مسؤولين أمنيين إسرائيليين سابقين والجولاني.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن عن استرجاع نحو 2500 وثيقة وصورة ومقتنيات شخصية تتعلق بإيلي كوهين، مشيراً إلى أن العملية كانت "سرية ومعقدة" ونفذها جهاز الموساد بالتعاون مع جهة استخباراتية شريكة.

تشمل المواد المسترجعة وصية أصلية كتبها كوهين، تسجيلات صوتية، ملفات من استجوابه، رسائل لعائلته، وصور من مهمته في سوريا، بالإضافة إلى مقتنيات شخصية مثل جوازات سفر مزورة ودفاتر ملاحظات.

وقد عُقد لقاء خاص بين رئيس وزراء الاحتلال ورئيس الموساد ديفيد برنيع مع نادية كوهين، حيث عُرضت عليها الوثائق والمقتنيات المسترجعة، وأكد برنيع أن "نقل الأرشيف يمثل خطوة إضافية نحو معرفة مكان دفنه في دمشق.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هكذا وصلت أوراق ومستندات الجاسوس إيلي كوهين إلى تل أبيب!
الارهابي ابو محمد الجولاني يهدي الارشيف الأمني السوري على طبق من ذهب الى اسرائيل
إيهود باراك يوجه انتقادات لاذعة لنتنياهو
لابيد: الهجمات العنيفة ضد من يطالب بعودة الرهائن في غزة نتاج تحريض من آلة سم عنيف تقودها الحكومة
المجرم نتنياهو في أول تصريح له بعد القرار الأمريكي بشأن الحوثيين: إسرائيل ستدافع عن نفسها بقوتها
الكشف عن وساطة إماراتية بين سوريا و"إسرائيل"
الارهابي بتسلئيل سموتريتش : غزة ستدمر بالكامل وسكانها "سيرحلون"
ترامب: أنا من يدير العالم
المجرم الارهابي نتنياهو يلغي مشاركاته في احتفالات عامة بسبب "الخوف"
صحيفة صهيونية : وزير الدفاع الإسرائيلي أبلغ الكابينة الوزارية خلال اجتماع عزمه تنفيذ هجمة ضد إيران تهدف إلى إبطال المفاوضات
الاكثر مشاهدة في (ثقافة الكراهية والدجل والقتل)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك