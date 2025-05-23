الارهابي ابو محمد الجولاني يهدي الارشيف الأمني السوري على طبق من ذهب الى اسرائيل

افادت معلومات جديدة بقيام ما يسمى بالرئيس الانتقالي لسوريا الارهابي ابو محمد الجولاني باهداء ارشيف المخابرات السورية الى الكيان الصهيوني

واوضحت المصدر ان الكيان الصهيوني حصل على أرشيف المخابرات السورية بكل ما فيه من أسرار استخباراتية تخص دولاً عربية وإقليمية،

واضافت المصادر ان هذا الأرشيف يحتوي على معلومات عن ضباط وشبكات كانت تعمل في أجهزة استخبارات سوريا مصر العراق لبنان الأردن إيران تركيا ودول الخليج .

واشارت المصادر ان الوثائق تشمل اتصالات وصوراً ومقتنيات شخصية وأسراراً كانت محفوظة في ملفات سرية مما يتيح للموساد تصفية شخصيات وتفكيك شبكات أمنية،

مؤكدة ان هذا العمل الجبان الذي اقترفه الجولاني ليس ضربة لسوريا وحدها بل للأمن القومي العربي بكامله فكل ما كان يُصنف سرياً بات مكشوفاً لـلكيان الصهيوني الغاشم