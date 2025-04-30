عاجل : بصورة مفاجئة .. حسين عموته يعتذر عن تدريب المنتخب العراقي وصدمة لعدنان درجال
ثقافة الكراهية والدجل والقتل

ترامب: أنا من يدير العالم


اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ولايتيه الرئاسيتين تختلفان بشكل كبير، وأن ولايته الحالية تتميز بأنه يقود "البلاد والعالم".

وفي مقابلة مع مجلة "ذا أتلانتك" قال ترامب إنه "في المرة الأولى، كان علي القيام بأمرين إدارة البلاد والبقاء على قيد الحياة، فقد كان هناك العديد من الأشخاص الفاسدين. أما في المرة الثانية، فأنا أدير البلاد والعالم".

وعن احتمالية الترشح لولاية رئاسية ثالثة، قال ترامب: "ليس هذا أمرا أتطلع للقيام به، وأعتقد أنه سيكون صعبا للغاية".

وقد باشر ترامب، منذ عودته إلى منصب الرئاسة في كانون الثاني، تنفيذ سلسلة واسعة من الإجراءات التنفيذية، حيث أثارت قراراته بشأن الهجرة والتجارة جدلا واسعا، وواجهت اعتراضات قضائية وانتقادات من قادة دوليين.

وعلى صعيد التجارة، أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية على معظم دول العالم، بما في ذلك الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، رغم أنه علق بعض الرسوم الخاصة بعدد من الدول حتى شهر يوليو. وقد أدت هذه القرارات المتغيرة إلى اضطرابات في الأسواق العالمية وزادت من حالة القلق الاقتصادي.

وشهدت علاقات الولايات المتحدة مع حلفائها التقليديين توترا، خاصة بعد التصريحات المتعلقة بشراء جزيرة غرينلاند، وطرح فكرة انضمام كندا إلى الولايات المتحدة.

ومن المنتظر أن يتوجه الرئيس اليوم الثلاثاء إلى ولاية ميشيغان، للمشاركة في تجمع جماهيري سيقام في مقاطعة ماكومب، احتفالا بمرور 100 يوم على عودته إلى الحكم.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ترامب: أنا من يدير العالم
المجرم الارهابي نتنياهو يلغي مشاركاته في احتفالات عامة بسبب "الخوف"
صحيفة صهيونية : وزير الدفاع الإسرائيلي أبلغ الكابينة الوزارية خلال اجتماع عزمه تنفيذ هجمة ضد إيران تهدف إلى إبطال المفاوضات
قنبلة إفادة رونين بار: يجب فتح تحقيق جنائي عاجل ضد نتنياهو
رئاسة الوزراء الإسرائيلية: إفادة رئيس الشاباك رونين بار أمام المحكمة العليا مليئة بالأكاذيب
باتفاق أو بدونه.. إسرائيل: باقون في لبنان وسوريا
رفضت شروطه فعاقبها.. ترامب يجمّد معونات لجامعة هارفرد بقيمة 2.2 مليار دولار
صحيفة عبرية تتحدث عن مهلة حددها ترامب لنتنياهو حول غزة
​تركيا تكشف عن محادثات مع "إسرائيل" بشأن سوريا
في حركة استفزازية.. بالصور.. أفيخاي أدرعي يتجول بحرية داخل الأراضي السورية
الاكثر مشاهدة في (ثقافة الكراهية والدجل والقتل)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك