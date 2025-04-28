ثقافة الكراهية والدجل والقتل

صحيفة صهيونية : وزير الدفاع الإسرائيلي أبلغ الكابينة الوزارية خلال اجتماع عزمه تنفيذ هجمة ضد إيران تهدف إلى إبطال المفاوضات


أعلنت صحيفة "جيروسليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الإثنين (28 نيسان 2025)، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتز أبلغ الكابينة الوزارية خلال اجتماع اليوم، عزمه تنفيذ هجمة ضد إيران تهدف إلى إبطال المفاوضات ومنع إيران من التوصل إلى صفقة نووية مع الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة، عن كاتز قوله للوزراء إن "الهدف الرئيس الآن هو منع إيران من التوصل إلى صفقة سلاح نووي"، مشدداً على أن "إسرائيل مستعدة لتنفيذ ضربة عسكرية ضد إيران لمنعها من الوصول إلى اتفاق يضمن لها الحصول على السلاح النووي".

وأضاف كاتز: "نحن على تواصل دائم مع الولايات المتحدة، وندرك أن هذا العمل يجب أن يقوم به أحد، ونحن من سنقوم به، ونحن واثقون تماماً من وجود من يدعمنا في ذلك"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وأكد مسؤولون إسرائيليون آخرون للصحيفة أن تل أبيب "ملتزمة" بعلاقتها مع الولايات المتحدة وبنتائج مباحثاتها الحالية مع إيران.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، اليوم الاثنين، قرب التوصل إلى صفقة نووية مع إيران، موضحاً أن المباحثات تجري بصورة مثمرة، مع إصراره على التهديد باللجوء إلى عمل عسكري في حال انهيار المفاوضات، بحسب الصحيفة.

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