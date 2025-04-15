ثقافة الكراهية والدجل والقتل

رفضت شروطه فعاقبها.. ترامب يجمّد معونات لجامعة هارفرد بقيمة 2.2 مليار دولار


جمّد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء (15 نيسان 2025)، معونات لهارفارد بقيمة 2.2 مليار دولار بسبب رفض الجامعة الأمريكية المرموقة تلبية شروط وضعها الرئيس دونالد ترامب للقضاء على معاداة السامية في الحرم الجامعي، على حد قوله.

وقال فريق العمل المشترك لمكافحة معاداة السامية الذي شكّله ترامب إنه "قرر تجميد إعانات بقيمة 2.2 مليار دولار كان مقررا أن تحصل عليها الجامعة على مدى سنوات عدة، بالإضافة إلى تجميد عقود حكومية بقيمة 60 مليون دولار".

وبعيد نشر الجامعة رسالة إلى طلابها وموظفيها تعلن فيها رفضها تلبية شروط إدارة ترامب لتغيير سياساتها في مجالات الحوكمة والتوظيف وقبول الطلاب، قالت وزارة التعليم الأمريكية في بيان إنّ "الاضطراب الذي أصاب التعليم في الأحرام الجامعية في السنوات الأخيرة أمر غير مقبول. وإنّ مضايقة طلاب يهود أمر لا يطاق".

ووضع ترامب نصب عينيه جامعات مرموقة شهدت احتجاجات غاضبة أشعلتها الحرب الإسرائيلية المدمرة في قطاع غزة.

وكانت هارفارد تلقّت في 3 نيسان/أبريل رسالة من إدارة ترامب تطالبها فيها بتغيير سياساتها في مجالات الحوكمة والتوظيف وقبول الطلاب وكذلك أيضا بإغلاق مكاتب التنوّع وبالتعاون مع سلطات الهجرة في عمليات التحقّق من الطلاب الأجانب.

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رفضت شروطه فعاقبها.. ترامب يجمّد معونات لجامعة هارفرد بقيمة 2.2 مليار دولار
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