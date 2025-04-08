ثقافة الكراهية والدجل والقتل

في حركة استفزازية.. بالصور.. أفيخاي أدرعي يتجول بحرية داخل الأراضي السورية


أجرى متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي جولة داخل الأراضي السورية التي تحتلها بلاده، في انتهاك جديد لسيادة البلد العربي.

ونشر أدرعي، عبر حسابه بمنصة "إكس" مساء الثلاثاء، 3 صور له من هذه الجولة، تظهر خلفه في إحداها لافتة لمدينة القنيطرة جنوبي غربي سوريا.

وقال إنهم يقومون بجولة في الجنوب السوري، حيث تنتشر قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية.

 

بالصور.. أفيخاي أدرعي يتجول بحرية داخل الأراضي السورية

 

وزعم أدرعي أن احتلال بلاده لهذه الأراضي يهدف إلى "منع التهديدات المحتملة وضمان أمن مواطني 'إسرائيل'". وتابع: "وجودنا في هذه المنطقة يعزز قدرتنا على الاستجابة السريعة لأي سيناريو أمني قد ينشأ نتيجة الأوضاع الداخلية في سوريا"، على حد زعمه.

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