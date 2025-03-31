ثقافة الكراهية والدجل والقتل

ضابط صهیونی يُقر: استخدمنا المدنيين في غزة دروعاً بشرية


أقر ضابط من جیش الكيان الصهيوني، أنّ جنود الاحتلال استخدموا المدنيين في غزة دروعا بشرية ما لا يقل عن 6 مرات يومياً.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الصهيونية عن الضابط قوله: "لقد خدمت في غزة 9 شهور، وعاينت استخدام المدنيين دروعاً بشرية في ديسمبر 2023 باسم (بروتوكول البعوض)".

وأضاف الضابط: "القادة الميدانيون كانوا يعلمون باستخدام المدنيين في غزة دروعاً بشرية لأكثر من عام ولم يتحركوا، كما اعتبروا استخدام المدنيين بغزة دروعاً بشرية ضرورة عملياتية".

وتابع: "كل فصيلة تقريباً بغزة تحتفظ بدرع بشري ولا تدخل أي قوة مشاة منزلاً قبل أن يفتشه الدرع البشري"، وزاد بالقول: "ما رأيته يؤكد أن كل لواء بغزة يستخدم 36 درعاً بشرياً ما يعني أن لدينا جيشاً فرعياً من العبيد".

وأشار إلى أن "الشرطة العسكرية" فتحت 6 تحقيقات فقط بينما يجب عليها فتح أكثر من ألف تحقيق لو كانت جادة في محاسبة الجنود".

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