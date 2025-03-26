ثقافة الكراهية والدجل والقتل

المجرم الارهابي نتن ياهو يهدد بالسيطرة على غزة وحماس تحذر من عودة اسراه في توابيت


حذرت حركة "حماس"، اليوم الأربعاء، الاحتلال من أن اسرى الاحتلال في قطاع غزة سيعودون "قتلى في توابيت"، في حال واصل استخدام القوة، بعد استئناف هجماته على القطاع، بينما حذر رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو من أن كيانه سيسيطر على قطاع غزة إذا رفضت حماس إطلاق سراح اسرى الكيان.

وعدت الحركة، في بيان، أن العودة إلى الحرب، بعد قرابة شهرين من وقف إطلاق النار في غزة، كان قرارا مبيتا عند نتنياهو؛ لإفشال الاتفاق، مُحذرة من أنه "كلما جرب الاحتلال استعادة أسراه بالقوة، عاد بهم قتلى في توابيت".

واستشهد ما يقرب من 700 فلسطيني، منذ استئناف الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، الأسبوع الماضي، وفق السلطات الصحية بالقطاع.

من جانبه كرر رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، تهديداته بالسيطرة على مناطق في قطاع غزة إذا لم تفرج حركة حماس عن اسرى الاحتلال المتبقين لديها.

وقال نتنياهو في جلسة استماع بالكنيست، قاطعتها أحيانا صيحات استهجان من المعارضة "كلما استمرت حماس في رفضها إطلاق سراح رهائننا، زاد الضغط الذي نمارسه".

وأضاف "هذا يشمل السيطرة على أراض، وإجراءات أخرى". وتابع "أقول هذا لزملائي في الكنيست، وأقولها أيضا لحماس، هذا يشمل الاستيلاء على أراض وإجراءات اخرى لن أفصلها هنا".

ونشرت حماس مقطع فيديو يظهر فيه أسيران إسرائيليان وهما إلكانا بوحبوط ويوسف حاييم يدعوان خلاله لوقف إطلاق النار وإطلاق سراحهما وبعد ساعات قليلة من نشر المقطع هدد وزير حرب الاحتلال، يسرائيل كاتس، في كلمة، الثلاثاء، بالتوسع في احتلال أراض بغزة، إذا استمرت الحركة في رفض تسليم اسرى الاحتلال، بعدما صادق على خطط عملياتية في غزة، وفق ما أفادت إذاعة جيش الاحتلال.

بينما قال رئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتسوغ، في مؤتمر بتل أبيب، الثلاثاء انه مصدوم من ان قضية الاسرى لم تعد في قمة أولويات الكيان، مضيفا انه يجب علينا ألا نفقد التركيز على كل ما يتعلق بإعادة الاسرى إلى ديارهم، حتى آخر واحد منهم.

ومن جهتها، أفادت وسائل إعلام فلسطينية في ساعة مبكرة من يوم الأربعاء باستشهاد 8 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في شمال قطاع غزة.

وقال تلفزيون الأقصى إن 5 أطفال بين الشهداءالذين سقطوا إثر استهداف المنزل في بلدة جباليا البلد، مضيفا أن عددا آخر من الأشخاص أصيبوا أيضا.

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