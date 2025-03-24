ثقافة الكراهية والدجل والقتل

ترامب: أي بلد سيشتري نفطا أو غازا من فنزويلا سيدفع لأمريكا رسوما قيمتها 26%


أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، (24 آذار 2025)، أنه سيفرض رسوما ثانوية على فنزويلا اعتبارا من الثاني من إبريل نيسان المقبل.

وقال ترامب: "أي بلد سيشتري نفطا أو غازا من فنزويلا سيدفع لأمريكا رسوما قيمتها 26%".

ويأتي اعلان ترامب مع إصدار إدارته قراراً بترحيل 137 مهاجرا فنزويليا، بارتباط هؤلاء الأشخاص بعصابة (تريندي أراجوا) الفنزويلية.

من جهتها أعلنت السلطات في فنزويلا وصول طائرة تحمل 199 مهاجرا مرحلين من الولايات المتحدة إلى كراكاس في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

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