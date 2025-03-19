يحسب انه يحسن صنعا .... الخرف الارهابي ترامب يمهل إيران شهرين للتوصل لاتفاق نووي جديد

أمهل الارهابي الخرف دونالد ترامب، إيران مدة شهرين للتوصل لاتفاق نووي جديد، بحسب رسالة بعث بها للمرشد الإيراني عليخامنئي.

ونقل موقع أكسيوس، الأربعاء، عن مصادر مطلعة قولها إن "رسالة ترامب إلى قائد الثورة الاسلامية في ايران السيد علي الخامنئي تضمنت مهلة مدتها شهران للتوصل إلى اتفاق نووي جديد".

وبحسب الموقع "لم يتضح بعد ما إذا كان العد التنازلي للمهلة يبدأ من وقت تسليم الرسالة أم من لحظة بدء المفاوضات، لكن رفض إيران لمبادرة ترامب وعدم الدخول في مفاوضات قد يزيد من احتمالية تنفيذ "عمل عسكري أمريكي أو إسرائيلي ضد المنشآت النووية الإيرانية".

وكان الخرف الارهابي ترامب قد قال قبل أسبوعين في مقابلة مع فوكس نيوز إنه أرسل رسالة إلى السيد الخامنئي مقترحا "مفاوضات مباشرة".

وفي اليوم التالي قال إن الولايات المتحدة "في لحظاتها الأخيرة مع إيران"، مضيفا: "لا يمكن السماح لهم بامتلاك سلاح نووي، شيء ما سيحدث قريبًا". وأكد "أفضل التوصل إلى اتفاق سلام، لكن الخيار الآخر سيحل المشكلة".