الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
بالصورة | هذا ما ألبسته مصلحة السجون الإسرائيلية للأسرى الفلسطينين الذين اطلق سراحهم
وكالة انباء براثا
55
2025-02-16
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بالصورة | هذا ما ألبسته مصلحة السجون الإسرائيلية للأسرى الفلسطينين الذين اطلق سراحهم
كيان الاحتلال يتسلم شحنة قنابل ثقيلة أوقفتها إدارة بايدن
على خلفية اصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ..الخزانة الامريكية تفرض عقوبات على مدعي عام الجنائية الدولية
الملك الاردني يرضخ لترامب : : ندعم ترامب وسنستقبل ألفي طفل مريض من غزة
الخرف ترامب: سنحول غزة الى قطعة أرض جميلة ولا حق لعودة سكانها
المجرم الارهابي سموتريتش يدعو لعرض خطة ترامب للتهجير من غزة على الكابينيت والشروع بتنفيذها
المجرم نتنياهو يحاول تغيير ملامح التفاوض ويرهن مصير الاسرى بلقاء ترامب
هل جاء دور مصر لاحتلالها من قبل الكيان الصهيوني ؟ سفير الكيان بالامم المتحدة قلق من تنامي القدرات العسكرية المصرية
الاحتلال يواجه معضلة التجنيد ورفض الحريديم يعمق أزمة الحكومة
شركة إماراتية تستحوذ على 30% من شركة تكنولوجيا أمنية إسرائيلية
الاكثر مشاهدة في (
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
)
72 ساعة
على خلفية اصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ..الخزانة الامريكية تفرض عقوبات على مدعي عام الجنائية الدولية
327
كيان الاحتلال يتسلم شحنة قنابل ثقيلة أوقفتها إدارة بايدن
69
بالصورة | هذا ما ألبسته مصلحة السجون الإسرائيلية للأسرى الفلسطينين الذين اطلق سراحهم
56
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
0
يورو
0
الجنيه المصري
0
تومان ايراني
0
دينار اردني
0
دينار كويتي
0
ليرة لبنانية
0
ريال عماني
0
ريال قطري
0
ريال سعودي
0
ليرة سورية
0
دولار امريكي
0
ريال يمني
0
التعليقات
حيدر الاعرجي
: دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع
:
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم
: احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع
:
الحسين في قلب المسيح
Muna
: بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع
:
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان
: هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع
:
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج
: اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع
:
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي
: الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع
:
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher
: وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع
:
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني
: الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع
:
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي
: السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع
:
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن
: حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع
:
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك