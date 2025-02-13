على خلفية اصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ..الخزانة الامريكية تفرض عقوبات على مدعي عام الجنائية الدولية

اعلنت وزارة الخزانة الامريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (ICC)، كريم خان.

ووفقًا للوزارة، فان العقوبات تشمل تجميد اصول المدعي العام في الولايات المتحدة ومنعه من دخول البلاد.

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب، قد وقع في 6 شباط الجاري، أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على مسؤولي "الجنائية الدولية" ردا على إصدار الأخيرة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وادعى ترامب أن المحكمة الجنائية الدولية "تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها المقربين مثل إسرائيل بشكل لا أساس له وغير مشروع"