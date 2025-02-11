ثقافة الكراهية والدجل والقتل

الملك الاردني يرضخ لترامب : : ندعم ترامب وسنستقبل ألفي طفل مريض من غزة


واخيرا رضخ الملك الاردني الملك عبد الله الثاني لتهديدات وخطة الرئيس الامريكي ترامب التي تدعو الى تهجير الفلسطينيين من غزة الى الاردن ومصر 

وأكد دعم الرئيس الأمريكي  في تحقيق ما اسماه بالسلام بالمنطقة.

وقال العاهل الأردني عن استقبال الفلسطينيين خلال لقائه الرئيس الأمريكي: يجب وضع مصلحة الجميع في الاعتبار، وعلينا الانتظار حتى الكشف عن رؤية مصر بشأن غزة".

ورد العاهل الأردني عن تخصيص أرض للفلسطينيين قائلاً: "سأفعل الأفضل لبلادي". وأشار إلى أن "المملكة ستستقبل ألفي طفل من المرضى من غزة".

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