ثقافة الكراهية والدجل والقتل

الخرف ترامب: سنحول غزة الى قطعة أرض جميلة ولا حق لعودة سكانها


قال الرئيس الأمريكي الخرف دونالد ترامب، اليوم الإثنين، (10 شباط 2025)، إنه يستطيع التوصل إلى اتفاق مع مصر والأردن بشأن مستقبل غزة،" مشيرا إلى أن "واشنطن تقدم لهما مليارات الدولارات، ما يمنحهما دافعا للمشاركة في الحل.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، كشف ترامب عن خطته لإعادة إعمار غزة، قائلا: "سنبني مجتمعات آمنة، قد تصل إلى 6 مجتمعات سكنية، تستوعب 1.8 مليون شخص، بدلا من إبقائهم في الظروف الخطرة التي يعيشون فيها حاليا".

وأضاف ترامب لفوكس نيوز:"أستطيع أن نتوصل إلى اتفاق بشأن الموضوع مع الأردن ومصر فنحن نعطيهم المليارات من الدولارات".

وأكد ترامب أن الفلسطينيين الذين غادروا غزة "لن يكون لهم حق العودة"، مشددا على أن خطته ستوفر لهم منازل دائمة "أفضل مما كانوا يعيشون فيه".

وأضاف: "سنحول غزة إلى قطعة أرض جميلة"، في إشارة إلى مشاريع إعادة الإعمار المحتملة، دون أن يوضح تفاصيل حول الجهة التي ستشرف على تنفيذ هذه الخطط أو دور إسرائيل في العملية.

كان ترامب قد قال، يوم الأحد، إنه ملتزم بشراء غزة وامتلاكها وربما يعطي أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط لبنائها.

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية: "سأحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية". وتابع قائلا: "سأهتم بالفلسطينيين وسأتأكد من أنهم لن يقتلوا".

وأشار إلى أنه سيبحث "حالات فردية لسماح للاجئين فلسطينيين بدخول الولايات المتحدة الأمريكية".

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الخرف ترامب: سنحول غزة الى قطعة أرض جميلة ولا حق لعودة سكانها
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