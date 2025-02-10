ثقافة الكراهية والدجل والقتل

المجرم الارهابي سموتريتش يدعو لعرض خطة ترامب للتهجير من غزة على الكابينيت والشروع بتنفيذها


دعا وزير المالية الإسرائيلي الارهابي المجرم بتسلئيل سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى عرض خطة ترامب لتهجير الغزيين من القطاع على الكابينيت للموافقة عليها بأسرع وقت ممكن.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الارهابي سموتريتش أشار في دعوته لسرعة الاستعداد للتحرك في الخطة فور الانتهاء من المرحلة الأولى من صفقة التبادل مع حركة "حماس".

وقالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد، إنه ملتزم بشراء غزة وامتلاكها، مشيرا إلى أنه ربما يعطي أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط لبنائها.

وأوضح ترامب، أنه سيحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية، كما "سأهتم بالفلسطينيين وسأتأكد من أنهم لن يُقتلوا".

وجدد الرئيس دونالد ترامب، تصريحاته الداعية إلى تهجير سكان قطاع غزة، وذلك تحت ذريعة إعادة الإعمار، في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل يومه الـ23.

وأعاد ترامب تصريحاته التي أثارت الكثير من الجدل بشأن غزة، قائلا هذه المرة إنه لا يزال "ملتزما بشراء غزة وامتلاكها"، مضيفا أنه "ربما يعطي أجزاء من القطاع إلى دول أخرى في الشرق الأوسط لبنائه".

وتابع الرئيس الأمريكي: "سأحول غزة إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية"، مشددا على أنه "سيهتم بالفلسطينيين، وسيتأكد من أنهم لن يقتلوا".

وأتت تصريحات ترامب في وقت تجري مفاوضات في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة كافة الأطراف بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، وكذلك بعد يوم واحد من انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من محور "نتساريم"، فيما أكدت حركة "حماس" أن "الاحتلال يماطل في تنفيذ بنود الاتفاق، ما يهدد بانهياره".

واستنكرت الحركة تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن "شراء وامتلاك"غزة، وقالت إنها "تصريحات عبثية، وتعكس جهلا عميقا بفلسطين والمنطقة".

ويواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي المراوغة للتهرب من استحقاقات الصفقة وتمديد فترة المرحلة الثانية، حيث يخطط حسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" لعرض ما وصفتها بـ"مطالب إسرائيل" بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة للموافقة عليها باجتماع "الكابينيت" الثلاثاء.

 

ويجري نتنياهو تقييما محدودا بشأن المرحلة الثانية للصفقة عشية اجتماع الكابينيت، كما يفكر في طرح الذهاب إلى مرحلة انتقالية بين الأولى والثانية في تطبيق اتفاق تبادل الأسرى، بحيث أن المرحلة الانتقالية لن تشمل إعلان وقف الحرب، لكنها ستضمن استمرار دفعات إطلاق سراح الأسرى بغزة.

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