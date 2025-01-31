ثقافة الكراهية والدجل والقتل

هل جاء دور مصر لاحتلالها من قبل الكيان الصهيوني ؟ سفير الكيان بالامم المتحدة قلق من تنامي القدرات العسكرية المصرية


في تصريحات تخرج للعلن لأول مرة على لسان دبلوماسي إسرائيلي، أعرب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، عن قلقه إزاء تنامي القدرات العسكرية لمصر، في إشارة إلى التوسع الملحوظ في ترسانتها العسكرية.

وقال دانون إن مصر تستثمر مئات الملايين من الدولارات سنويًا في شراء أسلحة متطورة، رغم عدم وجود تهديدات مباشرة على حدودها.

 وأضاف : "لماذا تحتاج مصر إلى كل هذه الغواصات والدبابات؟ بعد أحداث السابع من أكتوبر، ينبغي أن تدق أجراس الإنذار. لقد تعلمنا درسنا، وعلينا مراقبة مصر عن كثب والاستعداد لأي سيناريو محتمل".

كما تطرق دانون إلى دور الولايات المتحدة في تزويد الجيش المصري بالمعدات العسكرية، داعيًا إلى إعادة تقييم هذا الأمر. وقال: "يجب أن نسأل واشنطن عن مبررات تزويد مصر بكل هذه الأسلحة".

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هل جاء دور مصر لاحتلالها من قبل الكيان الصهيوني ؟ سفير الكيان بالامم المتحدة قلق من تنامي القدرات العسكرية المصرية
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