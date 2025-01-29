الاحتلال يواجه معضلة التجنيد ورفض الحريديم يعمق أزمة الحكومة

هدد وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، بحل الكنيست إذا لم يتم تمرير قانون تجنيد جيد للجيش والميزانية. فيما اعتبرت الأحزاب الداعمة للحريديم أن تصريحات سموتريتش عدوانية.

التجنيد في الجيش الإسرائيلي لا يزال هو محور الخلافات في كيان الاحتلال.. وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريش، هدد أمام الكنيست بانه اذا لم يتم تمرير قانون تجنيد جيد للجيش والميزانية فانه سيخبر الحريديم بقيامه بتمرير الميزانية ثم حل الكنيست.

واضاف سموتريتش الذي يمثل تيار الصهيونية الدينية أن الجيش لم يكن بحاجة الى الحريديم، لكنه الان هو بحاجة لهم، ما يمثل ضغطا على التيار الديني في كيان الاحتلال من أجل القبوض بقرار التجنيد ودخول الحريديم الى الجيش.

تصريحات سموتريتش التي وصفت بالعدوانية ضد الحريديم في قضية قانون التجنيد، دفعت أحزابهم لشن هجوم عنيف على الحكومة فقد أكد حزب يهودات هتوراة أن الحكومة على وشك التفكك بسبب خط سيرها وما تريد القيام به بخصوص قانون التجنيد. فيما وجه زعيم حزب شاس آرييه أدرعي، الذي يمثل جزءا من الحريديم في حكومة الاحتلال رسالة تحذير الى بينامين نتنياهو أكد فيها انه إذا لم تجري تسوية قانون الإعفاء من التجنيد خلال الشهرين المقبلين فسيذهب كيان الاحتلال إلى الانتخابات.

الحريديم يرفضون قانون التجنيد الإجباري في جيش الاحتلال ويرون أن طلاب المدارس التوراتية يجب إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، وأطلق عدد من حاخاماتهم الرئيسيين فتاوى للامتناع عن الاستجابة لأوامر التجنيد التي وزعها جيش الاحتلال على آلاف الشبان.

وتتهم أحزاب المعارضة الإسرائيلية نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس، بصياغة قانون يساعد الحريديم، في التهرب من الخدمة العسكرية، لضمان بقاء الائتلاف الحكومي، على حساب الجيش الذي أعلن أنه بحاجة لكتلة بشرية كبيرة خاصة في الحرب التي تسببت بمقتل وإصابة آلاف العسكريين.