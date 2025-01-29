ثقافة الكراهية والدجل والقتل

الاحتلال يواجه معضلة التجنيد ورفض الحريديم يعمق أزمة الحكومة


هدد وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، بحل الكنيست إذا لم يتم تمرير قانون تجنيد جيد للجيش والميزانية. فيما اعتبرت الأحزاب الداعمة للحريديم أن تصريحات سموتريتش عدوانية.

التجنيد في الجيش الإسرائيلي لا يزال هو محور الخلافات في كيان الاحتلال.. وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريش، هدد أمام الكنيست بانه اذا لم يتم تمرير قانون تجنيد جيد للجيش والميزانية فانه سيخبر الحريديم بقيامه بتمرير الميزانية ثم حل الكنيست.

واضاف سموتريتش الذي يمثل تيار الصهيونية الدينية أن الجيش لم يكن بحاجة الى الحريديم، لكنه الان هو بحاجة لهم، ما يمثل ضغطا على التيار الديني في كيان الاحتلال من أجل القبوض بقرار التجنيد ودخول الحريديم الى الجيش.

تصريحات سموتريتش التي وصفت بالعدوانية ضد الحريديم في قضية قانون التجنيد، دفعت أحزابهم لشن هجوم عنيف على الحكومة فقد أكد حزب يهودات هتوراة أن الحكومة على وشك التفكك بسبب خط سيرها وما تريد القيام به بخصوص قانون التجنيد. فيما وجه زعيم حزب شاس آرييه أدرعي، الذي يمثل جزءا من الحريديم في حكومة الاحتلال رسالة تحذير الى بينامين نتنياهو أكد فيها انه إذا لم تجري تسوية قانون الإعفاء من التجنيد خلال الشهرين المقبلين فسيذهب كيان الاحتلال إلى الانتخابات.

الحريديم يرفضون قانون التجنيد الإجباري في جيش الاحتلال ويرون أن طلاب المدارس التوراتية يجب إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، وأطلق عدد من حاخاماتهم الرئيسيين فتاوى للامتناع عن الاستجابة لأوامر التجنيد التي وزعها جيش الاحتلال على آلاف الشبان.

وتتهم أحزاب المعارضة الإسرائيلية نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس، بصياغة قانون يساعد الحريديم، في التهرب من الخدمة العسكرية، لضمان بقاء الائتلاف الحكومي، على حساب الجيش الذي أعلن أنه بحاجة لكتلة بشرية كبيرة خاصة في الحرب التي تسببت بمقتل وإصابة آلاف العسكريين.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الاحتلال يواجه معضلة التجنيد ورفض الحريديم يعمق أزمة الحكومة
شركة إماراتية تستحوذ على 30% من شركة تكنولوجيا أمنية إسرائيلية
المجرم الخرف ترامب يرفع الحظر عن قنابل ألقتها 'اسرائيل' علی السيد نصرالله
تصريحات نازية مقيتة .... مبعوثة ترامب المرشحة للأمم المتحدة: إسرائيل لديها "حق انجيلي الهي" لاحتلال فلسطين
لأول مرة.. إدارة ترامب تعلن أن اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل قد تشمل قطر
تقرير امريكي : غوغل وامازون تنافسا على خدمة الجيش الإسرائيلي لتدمير غزة
هدد بالاستقالة إن تمت الصفقة.. الارهابي بن غفير: عندما ترى أنصار حماس في غزة والضفة يحتفلون تعرف من هو المهزوم
الإعلام الغربي "ينقلب" على المجرم الارهابي نتنياهو: يستعد لرفض صفقة السلام
وزير المالية "الإسرائيلي المجرم سموتريتش يصف الصفقة مع حماس بأنها "سيئة وخطيرة بالنسبة لأمن إسرائيل"
من الان بدا ينقض العهود والمواثيق ... المجرم نتن ياهو يقول الحديث عن الانسحاب من محور فيلادلفيا محض كذب
الاكثر مشاهدة في (ثقافة الكراهية والدجل والقتل)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك