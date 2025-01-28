شركة إماراتية تستحوذ على 30% من شركة تكنولوجيا أمنية إسرائيلية

أعلنت شركة "عين شليشيت" الإسرائيلية المتخصصة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي للأمن والدفاع، عن توقيع اتفاقية مع مجموعة "EDGE" الإماراتية لبيع 30% من أسهمها مقابل 10 ملايين دولار.

في خطوة تعكس تعزيز التعاون التكنولوجي بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، أعلنت شركة "عين شليشيت" (العين الثالثة) الإسرائيلية يوم الثلاثاء عن توقيع اتفاقية مع مجموعة "EDGE" الإماراتية لبيع 30% من أسهمها مقابل 10 ملايين دولار، واستثمار مشترك بقيمة 12 مليون دولار.

تأسست "عين شليشيت" عام 2010، وتتخصص في تطوير حلول متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للأنظمة البصرية والأدوات ذاتية التشغيل، مع تركيز خاص على مجالات الأمن والدفاع.

ووفقا للشركة، فإن حلولها توفر استجابة سريعة وفعالة للتهديدات المتطورة، بما في ذلك الحماية من الطائرات المسيرة بدون طيار.

وتعتبر "EDGE" مجموعة تكنولوجية وأمنية رائدة في الإمارات العربية المتحدة، تأسست في نوفمبر 2019 ويقع مقرها في أبو ظبي. وتضم المجموعة أكثر من 25 شركة متخصصة في الحلول العسكرية والمدنية، وتوظف أكثر من 12000 شخص، وتعمل "EDGE" في 140 دولة، ولديها طلبات تراكمية بقيمة 12.8 مليار دولار.

وتركز المجموعة على تطوير تقنيات متقدمة تشمل الأنظمة غير المأهولة والحرب الإلكترونية والأمن السيبراني والأنظمة الجوية والبرية والبحرية بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة الدقيقة.

بالإضافة إلى صفقة بيع الأسهم، اتفق الطرفان على إنشاء مشروع مشترك تستثمر فيه "EDGE" مبلغ 12 مليون دولار. وستمتلك "EDGE" 51% من أسهم الشركة المشتركة، بينما تحتفظ "عين شليشيت" بـ 43%، ويذهب 6% لطرف ثالث.

وستتولى الشركة المشتركة تطوير وتسويق أنظمة التعرف الكهروبصرية، مع التركيز على مناطق محددة حول العالم، وذلك باستخدام الملكية الفكرية ذات الصلة لشركة "عين شليشيت".

وقال رودريغو توريس رئيس مجموعة "EDGE" والمدير المالي: "تعكس الصفقة تقديرنا وثقتنا في حلول شركة عين شليشيت التي توفر طبقة حماية مهمة في مجال التعرف على الطائرات بدون طيار. نؤمن بأن التعاون سيفيد كلا الطرفين وسيعزز تطوير منتجات جديدة ستقود قدرات التعرف في ساحة المعركة الجديدة للحرب الجوية".

من جانبه، قال ليو سيغال الرئيس التنفيذي لشركة "عين شليشيت": "نحن واثقون من أن التعاون سيسهم بشكل كبير في تسريع نمو وتطور شركة عين شليشيت، ويعزز مكانتها كرائدة دولية في مجال أنظمة التعرف الكهروبصرية. الشراكة مع مزود عالمي مرموق ومعترف به مثل EDGE ستساعدنا في الكشف عن المزايا التكنولوجية لشركة عين شليشيت واختراق العديد من الأسواق الإضافية في الخارج".