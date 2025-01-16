ثقافة الكراهية والدجل والقتل

الإعلام الغربي "ينقلب" على المجرم الارهابي نتنياهو: يستعد لرفض صفقة السلام


تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي الارهابي المجرم بنيامين نتنياهو الى هجوم "نادر جدا" من وسائل الاعلام الغربية وخصوصا الامريكية، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، بحسب ما أوردت شبكة (CNN) على خلفية صدور معلومات عن نيته "رفض" صفقة السلام الحالية التي رحبت بها الولايات المتحدة. 

وقالت الشبكة ، ان نتنياهو يتعرض الان لــ"ضغوط" من اليمين المتطرف الذي يسيطر على حكومته لرفض صفقة السلام واستخدام "حق الفيتو" ضد أي قرار يصدر من وزارة الحرب الحالية بالموافقة عليها، موضحة ان عملية "المماطلة" التي صدرت عنه منذ الامس هي محاولة للتوصل الى "طريقة" لرفض صفقة السلام. 

وسائل الاعلام الغربية مثل الاشسويتد برس اكدت على ان نتنياهو "يماطل" في الموافقة على صفقة السلام في محاولة للتوصل الى ما قالت انه "اتفاق" يضمن استمراره في السلطة بعد تهديد اليمين المتطرف بالانسحاب من الحكومة والتسبب بانهيارها في حال موافقته على صفقة السلام الحالية. 

يشار الى ان اليمين المتطرف اصدر شروطا للمجرم نتنياهو تضمنت "العودة الى الحرب" بعد مرور مدة أقصاها 42 يوما من تاريخ الموافقة على صفقة السلام تضمن من خلالها إسرائيل إعادة الاسرى لدى حماس، لتعاود بعدها الحرب في غزة مرة أخرى.

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