وزير المالية "الإسرائيلي المجرم سموتريتش يصف الصفقة مع حماس بأنها "سيئة وخطيرة بالنسبة لأمن إسرائيل"

اعتبر وزير المالية "الإسرائيلي" المجرم الارهابي، بتسائيل سموتريتش، أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة "صفقة خطيرة".

وقال الارهابي سموتريتش في بيان أنه سيصوت "ضد الصفقة عند عرضها على الحكومة"، ووصفها بأنها "سيئة وخطيرة بالنسبة لأمن إسرائيل".

وأضاف: "سنبقى في الحكومة فقط في حال حصلنا على تأكيدات أن الحرب ستستمر وبقوة كبيرة".

وأعلن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء الأربعاء، نجاح جهود الوساطة المشتركة التي قادتها الولايات المتحدة وقطر ومصر في التوصل إلى اتفاق بين "إسرائيل" وحركة حماس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والرهائن.