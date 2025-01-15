ثقافة الكراهية والدجل والقتل

من الان بدا ينقض العهود والمواثيق ... المجرم نتن ياهو يقول الحديث عن الانسحاب من محور فيلادلفيا محض كذب


‌‏وصف رئيس الحكومة الإسرائيلية، الناقض للعهود والمواثيق المجرم الارعن بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء (15 كانون الثاني 2025)،  إن الحديث عن الانسحاب من محور فيلادلفيا "محض كذب".

‌‏وأكد مكتب المجرم نتنياهو في بيان له، أن إسرائيل لم تتنازل عن السيطرة على محور فيلادلفيا، زاعما أنه لا تزال هناك بعض البنود غير المكتملة بشأن فيلادلفيا .

‌‏وأشار مكتب المجرم نتنياهو، إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية يأمل في إتمام التفاصيل بشأن محور فيلادلفيا الليلة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القناة 12 الاسرائيلية، انسحاب معظم قوات الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا مع بقاء قوة صغيرة منه في المحور.

وكشفت القناة، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق بين حماس وإسرائيل ينص على الإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين باليوم الأول و4 باليوم السابع و13 في اليوم الـ14.

وأشارت القناة إلى "أنه في اليوم الـ28 سيطلق سراح 3 أسرى إسرائيليين و3 في اليوم الـ35 والباقون في الأسبوع الأخير" .

في مقابل ذلك، أوضحت القناة الاسرائيلية أنه في المرحلة الأولى من الصفقة سيطلق سراح حوالي 1000 معتقل فلسطيني، مؤكدة انه لن يُطلق سراح أسرى النخبة من حماس في المرحلة الأولى من الصفقة.

وذكرت القناة الاسرائيلية أنه المرحلة الأولى من الصفقة تتضمن زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة إلى 600 شاحنة يوميا، كما سينسحب الجيش  الإسرائيلي من محور نيتساريم في المرحلة الأولى من الاتفاق.

وأكدت ، أنه "اعتبارا من اليوم الـ22 من بدء تنفيذ الاتفاق سيتمكن سكان غزة من العودة إلى شمال القطاع، موضحة أنه ستتشكل قوة تفتيش قطرية مصرية للسيارات فقط على المعبر إلى شمال قطاع غزة".

ولفتت القناة الى ان "المرحلة الثانية للصفقة تبدأ اعتبارا من اليوم 43 وتستمر 42 يوما".

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من الان بدا ينقض العهود والمواثيق ... المجرم نتن ياهو يقول الحديث عن الانسحاب من محور فيلادلفيا محض كذب
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