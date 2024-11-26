الكابينة الإسرائيلية "تؤجل" اجتماعها حول وقف اطلاق النار..

أعلنت شبكة السي ان ان الامريكية، اليوم الثلاثاء، (26 تشرين الثاني 2024)، ان الكابينة الحربية الإسرائيلية "اجلت" اجتماعها المقرر اليوم لاتخاذ قرار بالموافقة على وقف اطلاق النار المؤمل ان يتم إعلانه من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن والفرنسي ايمانويل ماكرون.

وقالت الشبكة ، ان المتحدث باسم رئيس وزراء النظام الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ابلغها "تأجيل" عقد اجتماع الكابينة الإسرائيلية للتصويت على قرار وقف اطلاق النار، مؤكدا ان الموعد أجل دون تحديد موعد جديد حتى الآن.

الشبكة اكدت أيضا ان المسؤول الإسرائيلي لم يكشف لها عن أسباب تأجيل الاجتماع المرتقب، حيث ما تزال الولايات المتحدة وفرنسا بانتظار عقد مؤتمر صحفي في العاشرة من مساء اليوم لاعلان إيقاف اطلاق النار بشكل كلي، الامر الذي اشارت الى انه "لن يتحقق" دون تصويت الكابينة الإسرائيلية بالموافقة على الصفقة.

يشار الى ان وسائل اعلام إسرائيلية استبعدت موافقة النظام الإسرائيلي على وقف اطلاق النار، مشيرة الى أسباب عدها من بينها معارضة الساسة الإسرائيليين واعتراض نتنياهو على وجود فرنسا ضمن الصفقة كــ "ضامن" لسلامة الأراضي اللبنانية.