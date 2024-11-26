صحيفة إسرائيلية: تل ابيب لن تلتزم بالإعلان المرتقب لوقف إطلاق النار في لبنان

اكدت صحيفة الجيروسليم بوست الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء (26 تشرين الثاني 2024)، ان النظام الإسرائيلي لن يلتزم بإعلان الرئيسين الفرنسي ايمانيول ماكرون والامريكي جو بايدن وقف إطلاق النار الساعة في حال لم تحصل موافقة من قبل كابينة الحرب الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة في تقرير إن "الانباء عن وجود صفقة لوقف إطلاق النار بواسطة وإعلان امريكي فرنسي، لا يمثل موقف الحكومة الإسرائيلية باي شكل من الاشكال"، موضحة أن "من المتوقع ان تجتمع الكابينة الوزارية مساء اليوم لاتخاذ قرار بشأن إيقاف إطلاق النار والذي لن تلتزم به إسرائيل ان لم يتم الموافقة عليه من قبلها".

وتابعت أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيقوم أيضا بعرض طلب وقف إطلاق النار على قادة الشمال الإسرائيلي، حيث سيتم تجاهله في حال لم يتم الموافقة عليه أيضا من قبل القادة المحليين"، بحسب وصفها.

يشار الى ان الرئيس الأمريكي والفرنسي سيعلنان مساء اليوم في العاشرة مساءا "وقفا لإطلاق النار بشكل كلي" في لبنان بحسب ما أوردت وسائل اعلام لبنانية.