السفير الإسرائيلي في لندن يتوعد بريطانيا والعالم الغربي بــ "انتقام الهي"

اثار السفير الإسرائيلي في بريطانيا تزيبي هاتوفيلي، اليوم الثلاثاء، (26 تشرين الثاني 2024)، استغراب المواطنين البريطانيين، بعد نشره مقالا على صحيفة التليغراف، يتوعد فيه العالم بظهور "المسيح المخلص" ويعلن بان "نهاية العالم" باتت قريبة بسبب اصدار مذكرة القاء القبض الدولية بحق رئيس وزراء نظامه بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يعوف غالانت.

وهاجم هاتوفيلي المحكمة الدولية، واصفا إياها بــ "تجمع الشياطين في الجحيم"، ومتوعدا أياها بــ "عقاب الهي" نتيجة لوقوفهم ضد "رغبة الله بمنح ارض فلسطين لشعب إسرائيل قبل أربعة الف عام بحسب ما ورد في التوراة".

مقال السفير الإسرائيلي هاجم الحكومة البريطانية الموقعة على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الدولية، متوعدا إياها أيضا بــ "عقاب الهي" سيحل عليها، واصفا الحكومة البريطانية والمحكمة الدولية والدول الغربية التي طبقت مذكرة القاء القبض الصادرة من المحكمة الدولية بانها "المسيح الدجال"، بحسب وصفه.

يشار الى ان مقال السفير، الذي اثار استغراب البريطانيين، أورد ايات من الانجيل الذي لا تؤمن به الديانة اليهودية، كمصدر للتوعد بالـ "غضب الإلهي" على بريطانيا ودول الغرب والمحكمة الدولية نتيجة لقرارها الذي وصفه بــ "الشيطاني" ضد نتنياهو وغالانت، مؤكدا "تفويض امر بني إسرائيل الى الله لاخذ حقهم من الذين وافقوا على قرار المحكمة الدولية الشيطانية"، بحسب وصفه.