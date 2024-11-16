ثقافة الكراهية والدجل والقتل

لابيد يدعو لإقالة بن غفير ويصفه بمهرج التيك توك الفاشل!


وبخ يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، إيتمار بن غفير وزير الأمن الإسرائيلي، واصفا إياه بـ"مهرج التيك توك الفاشل" الذي "دمر" الشرطة الإسرائيلية.

وقال لابيد في تغريدة على موقع "إكس" أمس الجمعة: "مهرج التيك توك الفاشل بن غفير دمر الشرطة، وفي عهده تحطمت سجلات الهجمات والكوارث، ولا يشعر أي مواطن بالأمان، الشوارع تحترق، والمدنيون يقتلون، والإرهاب منتشر، وهو يلتقط الصور ويغرد مثل عارض الأزياء في إنستغرام".

وأضاف: "نتنياهو يعرف أن من واجبه إقالته".

ويوم الخميس، ذكرت مواقع الإعلام نقلا عن "القناة 12" العبرية بأن المستشارة القانونية في حكومة الكيان الإسرائيلي غالي بهاراف ميارا، طالبت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعادة النظر في موقفه من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وأفادت المستشارة القانونية للحكومة في رسالتها الموجهة إلى نتنياهو: "عليك إعادة النظر في موقفك من فترة ولاية الوزير بن غفير".

وأضافت في الرسالة أن "الجمع بين سلطة الوزير فيما يتعلق بالشرطة وتأثيره العملي والفوري على المستقبل المهني لضباطها والتدخلات غير المناسبة على ما يبدو في ادعاءاتها، يضر بإمكانية عمل الشرطة من منطلق الولاء للجمهور وليس للرتبة السياسية".

ويوم الخميس الماضي، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس في ما تبقى من ولايته فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

وادعت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة إن "الغرض من هذه الخطوة هو مواجهة الانتقادات الموجهة لبايدن بأنه لم يفرض حظرا للأسلحة على "إسرائيل".

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