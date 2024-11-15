ضجة وغضب في إسرائيل بعد كشف مسؤول أمني كبير "مراوغة" المجرم نتنياهو وقبول حماس بصفقة للرهائن تنهي حرب غزة.

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن مسؤولا أمنيا أبلغ عائلات الأسرى المحتجزين في غزة، أن "هناك فرصة للتوصل إلى صفقة لا يمكن إهدارها، خاصة أن فصل الشتاء يقترب والمخطوفون قد لا ينجون".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" يوم الجمعة عن مسؤول أمني إسرائيلي وصفته بأنه"ضالع بشكل عميق في مفاوضات صفقة التبادل"، قوله لعائلات الرهائن إن "حماس تريد صفقة، وتوجد الآن فرصة للتوصل إلى صفقة ويحظر إهدارها، خاصة أن فصل الشتاء يقترب، والمختطفون الذين هم على قيد الحياة قد لا ينجون من فصل الشتاء".

وذكرت الصحيفة أن تصريحات المسؤول الأمني أثارت غضبا لدى المستوى السياسي، ونقلت عن "وزير بارز" قوله لعائلات الرهائن، إنه "يوجد في جهاز الأمن أشخاص لا يتفقون مع من قال لكم ذلك (أي المسؤول الأمني). ولديه الحق بالتعبير عن رأيه، ولكنه مجرد رأي. وحماس ليست منهكة وليست قريبة من صفقة".

ولفتت الصحيفة إلى أن "معظم العائلات تصدق طاقم المفاوضات الإسرائيلي الذي يعتقد أنه يوجد احتمال وإمكانية للتوصل إلى صفقة، إذا دفعتها إسرائيل قدما، وتؤمن العائلات أن الحكومة لا تفعل ما يكفي".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي إسرائيلي قوله إن "نتنياهو يوحي لمن يتحدثون معه، من الولايات المتحدة مثلا، بأن مصير المخطوفين قد حُسم. وهو يشدد أكثر على الأموات من الأحياء".

كما قال الصحيفة إن "إدارة بايدن تواصل اتهام حماس بعدم التوصل إلى صفقة.. لكن المسألة ليست إثبات أن حماس مستعدة لصفقة أم لا، المسألة هي أنه لا توجد قناعة لدى الجمهور الإسرائيلي بأن الحكومة مستعدة لصفقة. والشخصية التي تحدثت أكثر من غيرها والأكثر التزاما (تجاه عائلات الرهائن) كان وزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وقد أقيل من منصبه".

وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن "حربا أبدية غايتها خدمة أهداف نتنياهو الشخصية، والتهرب من ثلاثة مخاطر تهدد استمرار حكمه: تبكير الانتخابات، تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر، وبداية شهادته في محاكمته الجنائية في بداية الشهر المقبل".

ولفتت الصحيفة، إلى أن "انشغال الإدارة الجديدة في واشنطن بكل ذلك محدود. ولم يُبدِ ترامب أبدا أي تعاطف تجاه الفلسطينيين، كما أن قوانين الحرب الدولية لا تعنيه أبدا".