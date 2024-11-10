ثقافة الكراهية والدجل والقتل

خلال اجتماع الحكومة المجرم نتن ياهو يعلن مسؤوليته عن الهجمات بتفجير أجهزة الاستدعاء في لبنان


أعلن المجرم الارهابي قاتل الاطفال والنساء  بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، (10 تشرين الثاني 2024)، عن مسؤوليته في تفجير أجهزة الاستدعاء (البيجر) لعناصر حزب الله اللبناني، في أيلول الماضي.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، ان: "نتنياهو يتحمل خلال اجتماع الحكومة مسؤولية الهجمات بتفجير أجهزة الاستدعاء في لبنان".

وأضافت ان نتنياهو "أكد أنه لم يصغ إلى التحذير بأن معارضة واشنطن للعملية".

وقال نتنياهو، ان عملية تفجير أجهزة الاستدعاء واغتيال الأمين العام السابق لحزب الله الشهيد الاسمى السيد حسن نصر الله "تمت رغم معارضة كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية".

وكانت إسرائيل قد شنت هجومًا سيبرانيًا على لبنان استهدف أجهزة "البيجر" و"الووكي توكي" التابعة لحزب الله في أيلول الماضي وأسفر هذا الهجوم عن وقوع إصابات وشهداء بين عناصر الحزب، كما اغتالت غارة إسرائيلية عنيفة الأمين العام السابق للحزب الشهيد الاسمى السيد حسن نصر الله في 27 من أيلول الماضي في الاحياء الجنوبية لبيروت.

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